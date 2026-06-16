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Luis Díaz reveló motivador mensaje previo al primer partido de Colombia en el Mundial 2026

El futbolista Luis Díaz dedicó palabras previo al primer partido con Colombia contra Uzbekistán en el Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Luis Díaz dedica mensaje previo partido colombia mundial
Luis Díaz alienta a la hinchada de Colombia en el Mundial/Canal RCN

El futbolista Luis Díaz causó revuelo entre sus millones de fanáticos luego de compartir un esperanzador mensaje en sus redes sociales previo al partido de la Selección Colombia contra la Selección de Uzbekistán en el Mundial 2026.

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¿Qué dijo Luis Díaz previo al partido de Colombia versus Uzbekistán?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de ocho millones de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías de estudio posando a la cámara usando el uniforme de la Selección Colombia.

luis diaz se pronuncia mensaje colombia uzbekistan

En las imágenes se mostró feliz y orgulloso de portar la camiseta de nuestro país y aprovechó para dedicar unas contundentes palabras a puertas de que se dé el tan anhelado primer partido de la selección cafetera.

"Llegó la hora, Dios nos bendiga a todos. Vamos COLOMBIA", escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde lo llenaron de halagos y mensajes llenos de cariño, aliento y apoyo para que pueda hacer un gran desempeño en el encuentro deportivo.

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¿Cuándo juega Colombia y dónde verlo?

Recordemos que, Colombia se encuentra en el Grupo K y su primer partido del Mundial lo jugará este miércoles 17 de junio contra Uzbekistán a las 9:00 p.m. y lo podrás ver a través de la pantalla del Canal RCN.

colombia en el mundial 2026

Seguido de este, Colombia volverá a jugar el 23 de junio contra República Democrática del Congo y el 27 de junio contra Portugal, siendo este último uno de los encuentros más esperados debido a que competirán contra Cristiano Ronaldo, quien es considerado uno de los mejores jugadores del mundo.

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¿Es la primera vez que Luis Díaz juega un Mundial?

Este Mundial 2026 es el primero en el que disputará Luis Díaz, por lo que, no solo él, sino toda su fanaticada está ansiosa por verlo jugar en esta competencia y que el mundo pueda conocer su sorprendente talento en la cancha.

El deportista logrará debutar con la compañía del futbolista James Rodríguez, quien no solo es uno de sus grandes amigos, pues también es de los jugadores más importantes para el técnico Néstor Lorenzo.

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