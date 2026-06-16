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Juliana Calderón habló de su embarazo y reveló inesperada complicación

Juliana Calderón rompió el silencio sobre su embarazo y habló de la complicación que ha enfrentado en los últimos días.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Juliana Calderón habla de su embarazo y confirma una complicación inesperada
Juliana Calderón habla de su embarazo y confirma una complicación inesperada. (Foto Canal RCN | Freepik).

Juliana Calderón, hermana menor de Yina Calderón, habló públicamente sobre su embarazo y reveló que ha enfrentado una complicación durante esta nueva etapa de su vida. La joven empresaria compartió la situación que atraviesa, en medio del interés que ha generado entre sus fans.

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¿Cuál es la complicación que ha tenido Juliana Calderón en su embarazo?

Durante la noche del pasado lunes 15 de junio, Juliana Calderón sorprendió a sus seguidores al compartir un corto audiovisual a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, en el que reveló que en los últimos días ha experimentado un fuerte dolor en el abdomen.

juliana calderón habló de su embarazo y contó detalles de su estado actual
juliana calderón habló de su embarazo y contó detalles de su estado actual. (Foto Canal RCN)

Según explicó, el embarazo le ha provocado una fuerte gastritis que no ha logrado controlar hasta el momento y que, por ende, no le ha permitido descansar adecuadamente en las noches. Asimismo, pidió consejos a sus seguidoras que ya han pasado por esta experiencia para saber qué podría ayudarla a conciliar el sueño.

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“Sufro de gastritis una cosa increíble, ¿qué hago para esa gastritis, por favor? Me da un dolor que a veces no me deja ni dormir, ¿qué me puedo tomar para la gastritis?”, comentó mientras señalaba su abdomen.

Lo cierto es que no se trataría de una complicación grave, sino de una molestia común durante el embarazo. Por tal razón, Juliana Calderón también aprovechó el momento para compartir más detalles de esta etapa, como algunos de los antojos que ha tenido en las últimas semanas.

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¿Qué antojos ha tenido Juliana Calderón en su embarazo?

Según reveló la joven empresaria, por el momento los antojos por su embarazo se han limitado únicamente a querer consumir constantemente unos dulces de chocolate que suele tener a su alcance, pues de resto todo estaría transcurriendo en completa normalidad. Tampoco confirmó si había desarrollado intolerancia a algunos alimentos como suele ocurrir en algunos casos.

“Yo creo que lo único de lo que me ha dado antojos es de comer unos dulces de chocolate, es lo único que he sentido. De resto, no, nada… comer normal”

juliana calderón habló de su embarazo y reveló una complicación
juliana calderón habló de su embarazo y reveló una complicación. (Foto Canal RCN).
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