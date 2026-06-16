Alejandra Salguero estalló tras recibir cruel comentario en redes sociales: "trabájense ustedes"

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lejandra Salguero, expareja de Tebi Bernal, una vez más acaparó la atención en sus redes sociales, esta vez luego de que decidiera responderle a un seguidor que la llamó ofensivamente 'Pastora de Temu', comentario que no dejó pasar por alto y, que por supuesto, dio de qué hablar entre los internautas.

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¿Por qué Alejandra Salguero estalló en redes sociales? Esta es la razón

Todo se dio en medio de la famosa dinámica de preguntas y respuestas, espacio en el que Salguero recibió varias preguntas relacionadas con su proceso personal, pero también en el que muchos aprovecharon para lanzar comentarios desagradables.

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Uno de ellos fue precisamente el de un seguidor que la llamó 'Pastora de temu', un calificativo que le impidió quedarse en silencio, por lo que no dudó en responderle de manera contundente con las siguientes palabras.

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"Ustedes no se imaginan como yo tiro de caja con ustedes porque veo muchos comentarios así como este, miles de cosas y solamente tengo que decir... yo soy estrato qué, estrato Dios...", fueron las palabras de la modelo fitness.

La dura repuesta de Alejandra Salguero tras recibir comentario ofensivo en redes. Foto | Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Alejandra Salguero tras recibir fuerte comentario?

De acuerdo con lo mencionado por Alejandra en sus historias, el hecho de que muchos se tomen el tiempo para enviarle palabras desafortunadas, deja en evidencia qué es lo que hay detrás de sus palabras, pues según lo comentó a ella no le afecta recibir este tipo de críticas.

"Ay mis amores, o sea, más habla de ustedes que se pongan a tirarme que realmente lo que soy yo, trabájense ustedes mas bien, chaito", agregó.

¿Tebi Bernal y Alejandra Salguero volvieron? Esto es lo que se sabe

Respecto a la relación que tenía la joven con Tebi Bernal, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, por el momento sigue siendo un misterio si ambos se reconciliaron, pues aunque ambos han dado indicios de que estarían juntos, por el momento ninguno de los dos ha salido a confirmar los rumores.

Tebi Bernal ha dejado claro que no está interesado en tener una relación con Alexa Torrex. Foto | Canal RCN.

Lo cierto, es que frente a la ilusión que existía en algunos usuarios de que Bernal se diera una oportunidad conAlexa Torrex, ya quedó claro que esto no sucederá, pues desde su salida del reality de convivencia él finalista no ha dado muestra de interés para que esto suceda.