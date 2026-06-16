Confirman noviazgo de Majida Issa y Roberto Romano; así surgió el amor

Se confirmó la sonada relación entre los actores Majida Issa y Roberto Romano luego de vérseles juntos en repetidas ocasiones.

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¿Majissa Issa y Roberto Romano son novios?

En el programa Mañana Express del Canal RCN los presentadores confirmaron la relación entre los actores, señalando que luego de algunos altibajos su relación está más firme que nunca.

"Majida Issa y Roberto Romano están juntos", indicaron.

Señalaron que, su relación se dio en medio de los pasillos del Canal RCN cuando el mexicano se encontraba grabando la telenovela 'La hija del mariachi'.

Según detallaron, ambos se conocieron en medio de esta producción y tras darse una oportunidad en el amor habían terminado, sin embargo, luego de que Majida Issa confirmara a inicios de este año que estaba soltera, habría decidido volver con el mexicano, donde ambos acordaron tener una relación a distancia.

Majida Issa reside en Bogotá, Colombia, mientras que Roberto Romano vive en México, por lo que, hace pocos días viajó a nuestro país para pasar tiempo con la actriz, debido a que ella se encuentra en medio de grabaciones de una producción internacional.

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¿Cómo reaccionaron los fanáticos tras la relación entre Majissa y Roberto Romano?

Luego de revelarse que los famosos actores se encuentran juntos, muchos internautas reaccionaron al respecto, donde muchos dieron corazones y comentarios sobre el tema, señalando la gran pareja que hacen y lo bien que se ven juntos.

Sin embargo, otros no tardaron en cuestionar a los actores sobre su relación debido a que, hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el tema.

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Por ahora, sus fanáticos están a la expectativa de lo que pueda seguir pasando entre ellos y que puedan compartir un poco más de su noviazgo.

Aunque otros han destacado que non esperan mucho, pues la actriz Majida Issa ha sido bastante reservada con su vida privada, alejando este aspecto de su vida de las redes sociales y de la opinión pública.

Mientras tanto, los dos siguen disfrutando de su relación y de sus respectivos proyectos, con los que suelen tener gran acogida de su público.