Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Confirman noviazgo de Majida Issa y Roberto Romano; así surgió el amor

Se confirmó el noviazgo entre la colombiana Majida Issa y el mexicano Roberto Romano.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
majida issa y roberto romano
Confirman relación entre Majida Issa y Roberto Romano/Canal RCN

Se confirmó la sonada relación entre los actores Majida Issa y Roberto Romano luego de vérseles juntos en repetidas ocasiones.

Artículos relacionados

¿Majissa Issa y Roberto Romano son novios?

En el programa Mañana Express del Canal RCN los presentadores confirmaron la relación entre los actores, señalando que luego de algunos altibajos su relación está más firme que nunca.

majida issa enamorada de roberto romano

"Majida Issa y Roberto Romano están juntos", indicaron.

Señalaron que, su relación se dio en medio de los pasillos del Canal RCN cuando el mexicano se encontraba grabando la telenovela 'La hija del mariachi'.

Según detallaron, ambos se conocieron en medio de esta producción y tras darse una oportunidad en el amor habían terminado, sin embargo, luego de que Majida Issa confirmara a inicios de este año que estaba soltera, habría decidido volver con el mexicano, donde ambos acordaron tener una relación a distancia.

Majida Issa reside en Bogotá, Colombia, mientras que Roberto Romano vive en México, por lo que, hace pocos días viajó a nuestro país para pasar tiempo con la actriz, debido a que ella se encuentra en medio de grabaciones de una producción internacional.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los fanáticos tras la relación entre Majissa y Roberto Romano?

Luego de revelarse que los famosos actores se encuentran juntos, muchos internautas reaccionaron al respecto, donde muchos dieron corazones y comentarios sobre el tema, señalando la gran pareja que hacen y lo bien que se ven juntos.

roberto romano con majida issa

Sin embargo, otros no tardaron en cuestionar a los actores sobre su relación debido a que, hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el tema.

Artículos relacionados

Por ahora, sus fanáticos están a la expectativa de lo que pueda seguir pasando entre ellos y que puedan compartir un poco más de su noviazgo.

Aunque otros han destacado que non esperan mucho, pues la actriz Majida Issa ha sido bastante reservada con su vida privada, alejando este aspecto de su vida de las redes sociales y de la opinión pública.

Mientras tanto, los dos siguen disfrutando de su relación y de sus respectivos proyectos, con los que suelen tener gran acogida de su público.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentino Lázaro sobre su salud Valentino Lázaro

Valentino reveló por qué su ausencia en redes sociales y preocupa por su salud

Valentino Lázaro se sinceró sobre su salud mental luego de salir de La casa de los famosos Colombia.

Camila, hija mayor de Yeison Jiménez celebró sus 15 años: estas fotos compartió Heidy Jiménez Yeison Jiménez

Camila, hija mayor de Yeison Jiménez celebró sus 15 años: estas fotos compartió Heidy Jiménez

“Ya 15 años”, Heidy Jiménez, una de las hermanas de Yeison Jiménez, se pronunció tras la celebración de la hija mayor del cantante.

Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia. Influencers

Alejandra Salguero estalló tras recibir cruel comentario en redes sociales: "trabájense ustedes"

Alejandra Salguero, no se quedó con nada y, sin titubeos, le respondió a un internauta que se burló de un tema personal.

Lo más superlike

Murió el bebé de famosa pareja de actores en las últimas horas: con dolorosa foto lo confirmaron Talento internacional

Murió el bebé de famosa pareja de actores en las últimas horas: con dolorosa foto lo confirmaron

Reconocida pareja de actores anunció mediante sus redes el lamentable fallecimiento de su bebé.

matrimonio de luis alfonso Talento nacional

Luis Alfonso se casó por tercera vez y así fue la boda

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia tras semanas ausente

Murió el suegro de Eugenio Derbez: Alessandra Rosaldo lo despidió con un desgarrador mensaje Eugenio Derbez

Luto en la familia de Eugenio Derbez: murió el padre de Alessandra Rosaldo