Los días están contados para que llegue la Navidad 2025. La época de alegría y regocijo es de las más esperadas en el año, y uno de los motivos se debe a los regalos.

Artículos relacionados Norma Nivia ¿Norma Nivia espera su primer hijo con Mateo Varela? Esto respondió la actriz

¿Qué significa dar regalos en Navidad?

Es común que para la Navidad se haga la entrega de regalos, lo cual se convirtió en una tradición. Desde los más pequeños hasta los más grandes, tener un presente con la familia denota el amor que se siente entre sí.

No obstante, hay momentos en los que las ideas colapsan, pues pensar qué regalar puede convertirse en una tarea ardua.

Los regalos de Navidad pueden significar amor | Foto de Freepik.

Con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial (IA) se convirtió en una herramienta de ayuda para hacer consultas, de modo que se le pidió que diera cinco regalos que se le debería dar a un hijo en Navidad.

Aunque todo depende de la edad, es preciso decir que dar regalos a un hijo es sinónimo de entregar anhelos.

Artículos relacionados Talento internacional Famoso actor y exparticipante de MasterChef Celebrity revela que tiene VIH: "hoy rompo este silencio"

¿Qué regalos se les debería dar a un hijo?, según la IA

Para la IA, los cinco regalos que se le deberían dar a un hijo en Navidad son los enunciados a continuación:

Materiales creativos y educativos: sets de arte, kits de ciencia, instrumentos musicales básicos. Libros: dependen de la edad y los intereses, son regalos duraderos que pueden acompañarlos mucho tiempo. Experiencias para compartir: entradas para un parque temático, cine, concierto, viaje corto en familia, clases de algo que le guste. Regalos personalizados: tazas, mochilas o botellas con mensajes únicos. Creatividad digital: software de dibujo o animación, cursos online de programación básica, cámara de acción, impresora de stickers casera o una lámpara de proyección con efectos.

La Navidad es de las épocas más felices del año | Foto de Freepik.

Artículos relacionados Emiro Navarro Emiro Navarro sacude las redes tras revelar que cambiaría su orientación por amor: "Por una mujer"

No está de más decir que un regalo es un presente, razón por la que se hace con la mejor intensión sin esperar la reacción del otro. Actualmente, se ha perdido la tradición de dar regalos y muchos optan por otorgar bonos de una tienda o establecimiento específico para que la persona elija lo que quiera.