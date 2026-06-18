¡Insólito! Hinchas colombianos se levantaron de sus sillas de ruedas para celebrar un gol ante Uzbekistán

En la mañana de este jueves 18 de junio, los colombianos se despertaron con la fe intacta tras el triunfo de la Selección Colombia en su debut en la Copa Mundial FIFA 2026, pues logró la victoria marcando tres goles en contra de Uzbekistán .

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Sin duda, en este momento de polarización que el país a traviesa, el fútbol unió más que nunca a los compatriotas, pues la noche del miércoles se vivió un momento histórico para el deporte colombiano.

Muchos ciudadanos han dicho que no se quieren ilusionar con el Mundial, pero la forma en la que jugó la Selección Colombia despertó muchas expectativas, pero, claro, se espera que den el mismo rendimiento que en su debut.

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Por ahora, las redes han reaccionado a la maravillosa noche que pasaron los hinchas de la tricolor y así mismo, han salido a la luz memes y videos icónicos que se vivieron durante el partido; De hecho, hay un clip que está dando bastante de qué hablar.

¿Cuál es el video de hinchas que se pararon de su silla de ruedas tras gol de Colombia?

Como ya se sabe, las redes sociales no perdonan nada y se ha hecho viral un video de un hincha colombiano, quien estuvo disfrutando del debut Colombia VS Uzbekistán en Ciudad de México.

La celebración de unos hinchas colombianos que está dando de qué hablar en redes. (AFP/Alfredo ESTRELLA)

Pero, lo insólito del clip, es que al celebrar uno de los tres goles que marcó la Selección colombiana, el joven se puso de pie de su silla de ruedas, generando bastante asombro y conmoción en las plataformas digitales.

De hecho, en el clip no solo se ve a un hombre, sino una mujer a su lado, quien hace lo mismo para celebrar el gol.

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¿Cómo se vivió el debut de Colombia en el Mundial 2026?

Colombia debutó en la Copa Mundial FIFA 2026 en la noche del pasado miércoles 17 de junio, marcando tres goles que han hecho historia.

Hinchas colombianos protagonizan viral celebración tras gol de Colombia. (AFP/Alfredo ESTRELLA)

Por un lado, Daniel Muñoz marcó el primer gol de la noche con un increíble golpe a la pelota, mientras que, Lucho Díaz marcó el segundo, pero el tercero fue tan icónico que tiene a todo el mundo hablando en redes.

Pues el Cucho Hernández defendió tanto el balón en los últimos segundos del segundo tiempo hasta pasarlo a Jáminton Campaz, quien con un cabezazo logró meter la pelota al arco de Uzbakistán.