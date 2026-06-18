Camarógrafo salió lesionado en pleno partido de Colombia; él es el jugador de Uzbekistán involucrado

El debut de la Selección Colombia en el Mundial de Fútbol 2026 dejó varias emociones entre los aficionados. Además del triunfo frente a Uzbekistán, hubo un momento que llamó la atención y que se volvió viral, pues un camarógrafo resultó lesionado en medio del primer tiempo del compromiso.

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¿Qué pasó con el camarógrafo durante el partido entre Colombia y Uzbekistán?

El hecho ocurrió en el Estadio Azteca, cuando Luis Díaz avanzaba con el balón y el defensor uzbeko Abdukodir Khusanov intentó detener la jugada.

En medio de la jugada, el futbolista terminó empujando al colombiano y, al no poder frenar la velocidad con la que se desplazaba, terminó impactando accidentalmente a un camarógrafo. El incidente ocurrió sobre el minuto 34 del primer tiempo.

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Abdukodir Khusanov buscó cortar el avance de Luis Díaz y, en medio del movimiento, terminó llevándose por delante al trabajador de prensa que estaba ubicado muy cerca de la línea lateral.

Él es Abdukodir Khusanov, el jugador involucrado en el incidente con el camarógrafo. (Foto: AFP)

Debido al fuerte impacto, el camarógrafo tuvo que ser atendido de inmediato por el personal médico presente en el estadio.

Posteriormente, fue retirado del lugar en ambulancia y trasladado a un centro médico para recibir una valoración más detallada.

Hasta el momento, no se ha conocido un parte oficial sobre su estado de salud, por lo que se desconoce el alcance de las lesiones que sufrió durante el accidente.

¿Quién es Abdukodir Khusanov, el jugador involucrado en el incidente con el camarógrafo?

Sin duda este momento se viralizó en redes sociales tras el debut de la Tricolor en el Mundial.

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Abdukodir Khusanov es uno de los futbolistas más reconocidos de la selección de Uzbekistán y actualmente hace parte del Manchester City.

Él es Abdukodir Khusanov, el jugador involucrado en el incidente con el camarógrafo. (Foto: AFP)

El defensor ha llamado la atención en los últimos años por convertirse en uno de los jugadores con mayor proyección de su país.

Además, hizo historia al convertirse en el primer futbolista uzbeko en jugar en la Premier League tras firmar con el club inglés el 20 de enero de 2025 por cuatro años y medio.

Su debut en el fútbol inglés también dio de qué hablar, pues en sus primeros minutos de juego protagonizó una acción que terminó en un gol en contra y recibió una tarjeta amarilla.