IA predice si Colombia quedaría fuera del Mundial 2026: respuesta definitiva

La Selección Colombia se va a enfrentar a Bolivia en las Eliminatorias para el Mundial 2026. La fe está puesta en que el combinado de Néstor Lorenzo resulte victorioso.

La Tricolor anhela destacar por todo lo alto, mucho más porque va a estar en su casa, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla, y así dejar lista su clasificación al torneo futbolístico más imponente que se presenta el próximo año.

¿Qué se debe saber sobre el partido de Colombia vs. Bolivia?

El partido Colombia vs. Bolivia arranca desde las 6:30 p.m. (hora Colombia). Sin embargo, antes de la cita deportiva como tal, vale la pena hacer un recuento en torno al balance de la Tricolor.

De acuerdo con un análisis de Futbolete, en las Eliminatorias, Colombia y Bolivia se han enfrentado 15 veces, con un balance de 9 triunfos para la Tricolor, 4 igualdades y únicamente 2 caídas. Cuando el duelo se juega en casa, el registro es impecable: 7 encuentros, todos ganados, con 17 goles a favor y la portería invicta.

La fe está puesta en la Selección Colombia | Foto Luis Acosta / AFP.

Por ende, las posibilidades de la clasificación son muchas. Sin embargo, como la inteligencia artificial (IA) hoy en día es tan popular, la herramienta digital dio su respuesta en torno a la interrogante de si Colombia quedaría fuera del Mundial 2026 o no.

Artículos relacionados Epa Colombia Epa Colombia en la mira tras incautación de un objeto en operativo sorpresa

¿Colombia clasificaría al Mundial 2026 o no?, según la IA

Para la IA, por el momento, Colombia ocupa actualmente el sexto puesto, con 22 puntos, justo en la última posición que clasifica directamente.

Por ende, hay tres escenarios posibles de lo que podría pasar con la Selección:

Colombia se clasifica directamente (top 6). Colombia entra al repechaje (séptimo lugar). Colombia queda fuera completamente.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia | Foto TIMOTHY A. CLARY / AFP.

Así las cosas, la IA concluye que dadas las circunstancias, Colombia no quedará fuera del Mundial 2026, ya que tiene el control de su destino porque:

Está dentro de los puestos de clasificación.

Solo necesita resultados modestos (un punto en Venezuela o que Venezuela no sume de forma óptima) para avanzar directamente.

Incluso en el peor escenario, tiene la última oportunidad vía repechaje.

Artículos relacionados Selección Colombia Selección Colombia vs. Bolivia: la IA predice si Dayro Moreno jugará o no

A partir de las 4:30 p.m. comienza la transmisión de Canal RCN para seguir el cubrimiento de Colombia vs. Bolivia. Descarga la app.