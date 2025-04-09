Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hospital capta a madre inyectando insulina a su hijo y descubre la razón de su enfermedad

Alexandra Marie Frost fue sentenciada a 10 años de prisión tras inyectarle insulina a su hijo de dos años en un hospital de Iowa.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Mujer llevó a su hijo de 2 años al hospital
Alexandra Marie Frost inyectó insulina a su hijo de dos años / (Foto de AFP)

Lo que parecía una simple consulta pediátrica terminó siendo uno de los casos más impactantes en Iowa. Alexandra Marie Frost, de 27 años, fue condenada a prisión tras comprobarse que inyectaba insulina a su hijo de dos años sin autorización médica.

Artículos relacionados

¿Cómo descubrieron los médicos que Alexandra Marie Frost inyectaba insulina a su hijo?

El caso comenzó en marzo de 2023 cuando Frost llevó a su hijo al University of Iowa Health Care Stead Family Children’s Hospital por niveles excesivamente bajos de glucosa. Los médicos notaron valores de insulina inusualmente altos en el menor, algo que no coincidía con su historial clínico.

Alexandra Marie Frost inyectaba insulina a su hijo
El menor tenía valores de insulina excesivamente altos / (Foto de Freepik)

Ante las anomalías, el personal sanitario consideró la posibilidad de un caso de síndrome de Munchausen, también conocido como trastorno facticio. Se trata de una condición psicológica en el que un cuidador provoca o inventa enfermedades en otra persona para llamar la atención.

Con esta sospecha, colocaron una cámara en la habitación del niño para entender la causa de los episodios de hipoglucemia.

Artículos relacionados

¿Qué mostraron las grabaciones de Alexandra Marie Frost?

Las grabaciones del 14 de marzo de 2023 mostraron a Frost tomando una inyección y aplicándola en el pie de su hijo. Según la orden judicial citada por medios como People, después de la inyección el niño empezó a llorar y a mostrar signos evidentes de dolor.

¿Qué mostraron las grabaciones de Alexandra Marie Frost?
Inyectar insulina innecesariamente puede provocar graves consecuencias / (Foto de Freepik)

El personal hospitalario alertó a las autoridades, quienes confirmaron que inyectar insulina innecesariamente puede provocar convulsiones, coma e incluso la muerte en un paciente sano. Los documentos indican que Frost era la única cuidadora con acceso regular al menor durante su estancia en el hospital.

Artículos relacionados

¿Qué sentencia recibió Alexandra Marie Frost?

Tras recopilar la evidencia audiovisual y médica, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Iowa retiró al niño del cuidado de su madre. Desde su separación, los informes médicos señalan que el menor no volvió a presentar episodios de hipoglucemia.

¿Qué sentencia recibió Alexandra Marie Frost?
Frost se declaró culpable de poner en peligro la vida de un menor / (Foto de Freepik)

En junio de 2025, Frost se declaró culpable de poner en peligro la vida de un menor y administrar sustancias peligrosas. Finalmente, el 29 de agosto fue sentenciada a 10 años de prisión por el Tribunal del Condado de Johnson. En redes fue viral y generó conmoción y debates sobre los protocolos de seguridad en hospitales pediátricos.

