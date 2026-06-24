Hincha de RD Congo se volvió viral tras cantar himno de su país en medio de cientos de colombianos

Un hincha de República Democrática del Congo se volvió viral durante el partido ante la Selección Colombia en el Mundial de fútbol 2026, luego de protagonizar un emotivo momento al cantar a todo pulmón en himno de su país en medio de cientos de aficionados colombianos que estaban en la tribuna.

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¿Cómo fue el viral momento en el que un hincha de RD Congo animó a su equipo en medio de cientos de colombianos?

El pasado martes 23 de junio se llevó a cabo el segundo encuentro de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra República Democrática del Congo en el Estadio Akron, en Guadalajara, México.

Colombia vs. RD Congo

Aunque el encuentro deportivo despertó un sinnúmero de sentimientos entre los hinchas de cada equipo, antes de que esto sucediera, un hincha de RD Congo se llevó toda la atención y rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

un video grabado por un hincha de la Selección Colombia captó el emotivo momento que el hombre protagonizó al cantar con orgullo y a todo pulmón el himno de su país, pese a que se encontraba en una tribuna llena de colombianos.

Lo emocionante además fue que una vez finalizó el himno, quienes se encontraban a su alrededor no dudaron en animarlo con canticos y saltos, demostrando así que pese a ser rivales en la cancha estaban igual de emocionados a él con este encuentro deportivo.

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¿Cómo quedó el marcado de la Selección Colombia vs. RD Congo?

El partido de Colombia en el Grupo K del Mundial 2026 tuvo un inicio lleno de emociones para los seguidores de la Tricolor. Daniel Muñoz sorprendió al aparecer en ataque y marcar una anotación que parecía abrir el marcador, pero la celebración duró poco.

Tras la revisión de los jueces, la jugada fue anulada por fuera de lugar y el gol no fue válido. La decisión generó reacción entre los aficionados, mientras el equipo continuó buscando la victoria que finalmente llegó con un resultado de 1-0 a favor de la tricolor, y logrando así la clasificación a los dieciseisavos.