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Hijo de Neymar vivió incómodo momento con equipo de seguridad en el Mundial, ¿qué pasó?

Tras el partido del Mundial, los guardias del estadio detuvieron al hijo de Neymar y casi le prohíben la entrada a la cancha.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Hijo de Neymar
El hijo de Neymar pasó un momento incómodo con los de seguridad del Mundial (Fotos de AFP/Mauro PIMENTEL y Freepik)

Tras el partido de la Selección de Brasil contra Escocia, el hijo del reconocido futbolista, Neymar, vivió un incómodo momento con el personal de seguridad del Hard Rock Stadium de Miami.

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¿Quién es el hijo de Neymar?

El reconocido futbolista brasileño, Neymar Da Silva Santos Júnior, es una de las figuras más destacadas en el deporte en la última década, gracias a sus grandes actuaciones en el mundo del fútbol.

Aunque Neymar ha brillado por su talento dentro de las canchas, su vida personal también ha estado rodeada de polémicas. Actualmente, el futbolista mantiene una relación con la modelo e influencer brasileña Bruna Biancardi, con quien tiene dos hijas y espera la llegada de su tercer hijo.

Familia de Neymar JR.
Ellos son los hijos y la pareja actual de Neymar JR. (Foto de AFP/Mauro PIMENTEL)

Aunque gran parte de la atención suele centrarse en la carrera y la vida personal de Neymar, durante el Mundial quien terminó captando las miradas fue su hijo mayor, Davi Lucca, tras protagonizar un bochornoso momento que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

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¿Cómo fue el incómodo momento que vivió el hijo de Neymar en el Mundial?

Una vez Brasil se llevó la victoria en su encuentro contra Escocia, el cual terminó con un marcador de 3 – 0, los jugadores se dirigieron a la cancha a celebrar el triunfo que los llevaría a la siguiente etapa del torneo.

Neymar fue uno de los integrantes del equipo que quiso compartir su alegría con sus seres queridos, por lo que se acercó a su hijo Davi Lucca y le hizo un gesto de que bajara a abrazarlo.

El jugador y el niño se llevaron una gran sorpresa cuando, por error, una mujer que hacía parte de la seguridad del Estadio le negó la entrada a Davi al terreno de juego. Al parecer, la mujer no reconoció al menor y pensó que era un fan emocionado por conocer a Neymar.

Una vez el menor se percató de lo sucedido, se le acercó a la mujer y le mencionó que él era el hijo, a lo cual ella reaccionó rápidamente y lo dejó pasar.

Cuando Davi pudo pasar al terreno de juego, le dio un gran abrazo a su papá, dónde se notaba su alegría y admiración por el partido que se había jugado recientemente.

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¿Quién es la mamá del hijo de Neymar?

El video del incómodo momento se llenó de comentarios de internautas que atribuyeron la confusión de la mujer al poco parecido físico entre Neymar y su hijo. Según señalaron, Davi Lucca tiene rasgos muy distintos a los del futbolista, pues es rubio y de piel clara.

Hijo mayor de el futbolista Neymar
Neymar JR. y su hijo mayor Davi Lucca (Foto de AFP/Juan MABROMATA)

Esto se debe a que la mamá del menor es la modelo e influencer Carolina Dantas, con quien el menor comparte un notable parecido físico. El futbolista y su expareja se convirtieron en padres cuando Neymar tenía apenas 19 años.

Aunque su relación sentimental terminó hace varios años, ambos han mantenido una relación cordial y cercana, priorizando siempre el bienestar de su hijo.

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