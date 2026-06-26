Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Fuertes terremotos sacudieron varias regiones de Japón, esto se sabe

Se registró un sismo con magnitud 5,6 con epicentro en la región de Yamashi y se reportan otros terremotos en varias zonas.

SuperLike Por: Laura Pineda
Terremotos en Japón
Desde el jueves 25 de junio se han registrado terremotos diferentes zonas en Japón (Foto por Freepik).

De acuerdo con fuentes oficiales el terremoto ocurrió a las 10:29 p.m. de este viernes, (hora local de Japón). La magnitud reportada fue de 5,6 y una profundidad de 20 kilómetros.

Artículos relacionados

Grietas
Terremoto en Japón presenta una magnitud reportada fue de 5,6 y una profundidad de 20 kilómetros (Foto por Freepik).

¿Cómo fue el terremoto en Japón?

El epicentro del terremoto fue en la región oriental de los Cinco Lagos en la base del monte Fuji en el estado de Yamanashi. El terremoto también se sintió en la capital de Japón, Tokio. Las autoridades locales reportaron que el fenómeno midió un 6 más bajo en la escala de intensidad de Japón de 0 a 7, pero no hubo amenazada de tsunami.

Posteriormente, se han presentado sismos en otras zonas del país, como en Aizu en el estado de Fukushima con una magnitud de 3,6 y una profundidad de 10 kilómetros.
De igual manera, se presentó un sismo en el noroeste del estado de Chiba con una magnitud de 3,8 y una profundidad de 70 kilómetros.

Sin embargo, el movimiento que ha sido más fuerte fue el registrado este jueves 25 de junio y se caracterizó por una magnitud de 6,9 y se sintió específicamente en los estados de Iwate y Aomori.

Artículos relacionados

Grietas
El sismo más fuerte registrado en Japón tuvo una magnitud de 6,9 y ocurrió el jueves 25 de junio (Foto por Freepik).

¿Qué han dicho las autoridades sobre los terremotos en Japón?

La primera ministra Takaichi Sanae se pronunció en una conferencia de prensa y anunció que el gobierno ha establecido un grupo de trabajo para atender la contingencia.

También señaló que el gobierno trabajará en coordinar con las autoridades y hacer el mayor esfuerzo para salvar las vidas de los japoneses:

“Dar prioridad a la vida humana por encima de todo, no escatimar esfuerzos en nuestras respuestas de emergencia ante desastres, incluyendo salvar vidas y rescatar a las víctimas de desastres, con el Gobierno trabajando como uno solo”, escribió en un comunicado.

Artículos relacionados

¿Se han reportado fallecimientos en los terremotos de Japón?

Hasta el momento no se han registrado fallecidos en los terremotos presentados en las últimas horas. Sin embargo, las autoridades han reportado daños en infraestructuras, cortes de electricidad y de agua. Los funcionarios en el estado de Kanagawa responden a deslizamientos de tierra.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Memes del partido Noruega - Francia en el Mundial 2026 Mundial de fútbol

¿Dónde estaba Haaland? Su ausencia ante partido contra Francia desató lluvia de memes en el Mundial

Haaland no jugó contra Francia y las redes explotaron con memes del Mundial 2026.

Andrea Valdiri sorprendió al anunciar viaje a Venezuela Andrea Valdiri

Andrea Valdiri viajará a Venezuela para ayudar a los damnificados: esto detalló

Andrea Valdiri causó conmoción en redes tras confesar que la siguiente semana viajará a Venezuela, tras fuerte sismo.

Este será el uniforme que utilizará la Selección Colombia ante su partido con Portugal, ¿cuál? Talento nacional

Este será el uniforme que utilizará la Selección Colombia ante su partido con Portugal, ¿cuál?

La FIFA confirmó cuál será el uniforme que utilizará la tricolor tras su próximo partido con Portugal.

Lo más superlike

karina garcia y su hija isabella Karina García

Karina García le hizo una lujos celebración a su hija en su cumpleaños

Así celebró Isabella Vargas, la hija de Karina García, un año más de vida.

¿Qué hacer durante un terremoto? Experta explica el protocolo recomendado Salud

¿Qué hacer durante un terremoto? Experta explica el protocolo recomendado

J Balvin y Maluma Maluma

J Balvin le hizo pesada broma a Maluma, y su reacción se volvió viral

Carlos Rivera se presentó en España Talento internacional

Carlos Rivera dio inicio a su gran gira '¡Vida México!', conquistando el público de España

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?