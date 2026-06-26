Fuertes terremotos sacudieron varias regiones de Japón, esto se sabe

De acuerdo con fuentes oficiales el terremoto ocurrió a las 10:29 p.m. de este viernes, (hora local de Japón). La magnitud reportada fue de 5,6 y una profundidad de 20 kilómetros.

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Terremoto en Japón presenta una magnitud reportada fue de 5,6 y una profundidad de 20 kilómetros (Foto por Freepik).

¿Cómo fue el terremoto en Japón?

El epicentro del terremoto fue en la región oriental de los Cinco Lagos en la base del monte Fuji en el estado de Yamanashi. El terremoto también se sintió en la capital de Japón, Tokio. Las autoridades locales reportaron que el fenómeno midió un 6 más bajo en la escala de intensidad de Japón de 0 a 7, pero no hubo amenazada de tsunami.

Posteriormente, se han presentado sismos en otras zonas del país, como en Aizu en el estado de Fukushima con una magnitud de 3,6 y una profundidad de 10 kilómetros.

De igual manera, se presentó un sismo en el noroeste del estado de Chiba con una magnitud de 3,8 y una profundidad de 70 kilómetros.

Sin embargo, el movimiento que ha sido más fuerte fue el registrado este jueves 25 de junio y se caracterizó por una magnitud de 6,9 y se sintió específicamente en los estados de Iwate y Aomori.

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El sismo más fuerte registrado en Japón tuvo una magnitud de 6,9 y ocurrió el jueves 25 de junio (Foto por Freepik).

¿Qué han dicho las autoridades sobre los terremotos en Japón?

La primera ministra Takaichi Sanae se pronunció en una conferencia de prensa y anunció que el gobierno ha establecido un grupo de trabajo para atender la contingencia.

También señaló que el gobierno trabajará en coordinar con las autoridades y hacer el mayor esfuerzo para salvar las vidas de los japoneses:

“Dar prioridad a la vida humana por encima de todo, no escatimar esfuerzos en nuestras respuestas de emergencia ante desastres, incluyendo salvar vidas y rescatar a las víctimas de desastres, con el Gobierno trabajando como uno solo”, escribió en un comunicado.

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¿Se han reportado fallecimientos en los terremotos de Japón?

Hasta el momento no se han registrado fallecidos en los terremotos presentados en las últimas horas. Sin embargo, las autoridades han reportado daños en infraestructuras, cortes de electricidad y de agua. Los funcionarios en el estado de Kanagawa responden a deslizamientos de tierra.