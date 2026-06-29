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Fuerte sismo vuelve a sacudir a Venezuela en la mañana de este lunes: ¿de cuánto fue su magnitud?

En las primeras horas de este lunes, Venezuela vuelve a sentir un nuevo evento sísmico de una alta magnitud.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Nuevo sismo sacude a Venezuela este lunes
Fuerte sismo vuelve a sacudir a Venezuela en la mañana de este lunes. (Foto/ Freepik)

La preocupación por el pueblo venezolano no termina, pues tras cinco días después del fuerte sismo que los sacudió, volvió a presentarse un nuevo evento sísmico, en horas de la mañana de este lunes 29 de junio.

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Haste el domingo 28, la cifra de fallecidos estaba en 1430 y más de tres mil heridos; una cifra bastante alarmante, porque hasta el momento se siguen buscando a los desaparecidos y se mantiene la fe de hallar vida bajo los escombros.

En esta tragedia no solo los seres humanos han sufrido pérdidas, sino los animales, quienes han estado esperando a sus familias y algunos de ellos han corrido con la suerte de reencontrarse con sus seres; así mismo, algunos menores se quedaron huérfanos y la preocupación es que algunos han desaparecido.

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Por ahora, el susto está aumentando porque durante estos últimos días los sismos han sacudido al país vecino en repetidas ocasiones, pues algunos creen que se podría e incluso presentar un tsunami.

¿De cuánta magnitud fue el sismo en Venezuela en horas de la mañana de este lunes 29?

En las primeras horas de este lunes 29 de junio, el Servicio Geológico Colombiano reportó que, en la costa de Venezuela se presentó un nuevo evento sísmico a las 6:04 am, con una magnitud de 5.1, profundidad superficial menor a 30 km.

Nuevo movimiento telúrico genera preocupación en Venezuela
Nuevo sismo sacude a Venezuela este lunes. (Foto/ Freepik)

Esto ha preocupado a los colombianos, quienes temen que una tragedia así se pueda presentar en el país, pero así mismo, el otro miedo para Venezuela es que haya un tsunami, ya que la mayoría de los temblores se han sentido en la costa, muy cerca del mar.

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¿Cuántos sismos se han presentad en Venezuela y Colombia tras la tragedia del pasado miércoles?

Fuerte sismo vuelve a sacudir a Venezuela en la mañana de este lunes
Nuevo movimiento telúrico genera preocupación en Venezuela. (Foto/ Freepik)

Desde el pasado miércoles 24 de junio, día en el que un fuerte sismo de 7.5 de magnitud sacudió a Venezuela, se han presentado 3 temblores más en ese país, según los reportes del Servicio Geológico Colombiano, pero pueden ser más.

Mientras que, en Colombia, han sido 12 veces en las que se han presentado eventos sísmicos que han oscilado entre una magnitud de 2.9 hasta 4.3 y con diferentes profundidades.

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