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Fuerte sismo sacudió a Perú en la noche de este 18 de julio, ¿cuánta fue su magnitud?

Temblor en Perú ha dejado algunos fallecidos y heridos. Así registraron los movimientos de la tierra en redes sociales.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
sismo en peru domingo 19 de julio
Fuerte temblor sacudió a Perú/Freepik

El Servicio Geológico Colombiano reportó un fuerte sismo en Perú en la noche de este sábado 18 de julio.

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¿De cuánta magnitud fue el sismo en Perú este 18 de julio?

Según se reportó, el evento sísmico tuvo una magnitud de 5,5 con profundidad superficial en Sicaya, Perú alrededor de las 9:24 p.m. El epicentro ocurrió al sur de Chupaca, en la región de Junín.

Si bien la magnitud fue catalogada como moderada provocó varios daños en diferentes edificios que quedaron hechos escombros.

sismo en peru 18 de julio

A las 9:41 p.m. se presentó una réplica, con una magnitud de 3,7 que generó gran angustia entre los ciudadanos.

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¿Qué daños provocó el sismo en Perú?

Lastimosamente el temblor no solo provocó el derrumbe de varios edificios, sino que dejó algunos fallecidos y heridos.

temblor en peru sabado 18 de julio

En reportes locales el distrito de Chongos Bajo fue el más afectado, donde se confirmó el fallecimiento de algunas personas.

Hasta el momento se han reportado cinco fallecidos, 20 heridos y más de 300 damnificados tras daños en sus respectivas viviendas.

Asimismo, indicaron que hubo cortes de energía eléctrica que también provocaron afectación en la población.

En redes sociales, varios peruanos registraron los momentos de angustia que vivieron durante el temblor, dejando grabado los movimientos de la tierra y la reacción de diferentes personas ante el sismo.

Por el momento, no se han reportado más fallecidos ni muchos detalles al respecto, pero se espera que no haya más afectaciones.

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Por ahora, las autoridades correspondientes han hecho un respectivo llamado a la tranquilidad y a seguir las recomendaciones adecuadas en caso de otra réplica.

Equipos del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la policía local, bomberos y médicos han sido desplegados para realizar las distintas labores de rescate y poder atender a los afectados como corresponde y ayudarles lo mejor posible.

Por su parte, el Gobierno se encuentra evaluando si declara o no estado de emergencia debido a los daños y las pérdidas humanas que provocó el temblor.

Recordemos que, este sismo ha generado gran angustia en redes sociales luego de los terremotos que sufrió Venezuela el pasado mes de junio, que dejó cientos de muertos y heridos, de los que todavía se están recuperando.

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