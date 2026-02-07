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Él es el jugador más alto de la Copa Mundial del Fútbol 2026, ¿de quién se trata?

El portero mide 2.05 metros y pertenece a uno de los equipos que pasó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

SuperLike Por: Laura Pineda
Jugadores de Austria
El jugador más alto del Mundial 2026 se encuentra en el equipo de Austria (FOTO POR MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP).

En medio de los partidos por los dieciseisavos de final, Austria fue derrotada por España y perdió su lugar en la Copa Mundial de Fútbol. Sin embargo, esta no ha sido la única razón por la que la selección austriaca ha llamado la atención, pues actualmente su equipo cuenta con el jugador más alto en la historia de los mundiales.

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¿Quién es el jugador más alto en el Mundial 2026?

Florian Wiegele
Florian Wiegele fue convocado en mayo de 2026 para representar a Austria en el Mundial 2026 (FOTO POR ETIENNE LAURENT / AFP).

Se trata de Florian Wiegele el portero suplente de la selección de Austria quién mide 2.05 metros de altura y fue quién superó el récord del jugador más alto convocado para este torneo. Anteriormente, Andries Noppert ocupaba ese lugar con una estatura de 2,03 metros.

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¿Quién es Florian Wiegele, el jugador más alto del Mundial 2026?

Florian Wiegele nació en Austria y actualmente juega para el equipo de FC Viktoria Plzeň. El arquero inició su carrera jugando para el equipo del SV Strassgang y en 2007 se unió a las divisiones inferiores de Sturm Graz.

También estuvo presente en otros equipos como el SV Lebring de la Landesliga Steiermark, el FC Gleisdorf y el DSV Leoben. Para la temporada de 2024 y 2025 firmó con Viktoria Pielsen de la Liga de Fútbol de República Checa y luego fue cedido en préstamo al equipo Grazer AK.

En cuanto a la selección de su país, fue convocado por primera vez en febrero de 2016 para las selecciones juveniles y un mes después debutó con la Sub-19 de Austria y jugó contra Eslovaquia.

En marzo del 2026, fue convocado para la selección nacional de Austria debutando el mismo mes ante un partido amistoso contra Ghana. Posteriormente, fue citado para representar a Austria en la Copa Mundial del Fútbol.

Florian Wiegel y su equipo
Florian Wiegel mide 2.05 metros y se convirtió en el jugador más alto en la Copa Mundial de la FIFA 2026 (FOTO POR JUAN MABROMATA / AFP).

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¿Cuál ha sido el desempeño de Florian Wiegele, el jugador más alto del Mundial?

A pesar de haber sido convocado por el entrenador Ralf Rangnick en el mes de mayo, el portero no ha debutado en la competencia. Pues ha permanecido en el banco de suplentes durante los compromisos frente a Jordania, Argentina, Argelia y España.

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