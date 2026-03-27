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¡Duelo en redes! Falleció reconocido actor de 28 años en extrañas circunstancias: ¿quién fue?

Las redes sociales se visten de luto tras confirmarse la muerte de reconocido actor en extrañas circunstancias.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Duelo en redes! Falleció reconocido actor de 28 años en extrañas circunstancias: ¿quién fue?
¿Quién fue el reconocido actor que falleció en las últimas horas? | Foto: Freepik

El mundo de la actuación y de las redes sociales se visten de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de reconocido actor quien hizo parte durante años de una página azul en donde adquirió gran visibilidad.

Con base en esto, varios seguidores del actor han generado una gran variedad de comentarios mediante las plataformas digitales tras las inesperadas causas en las que se confirmó su fallecimiento.

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¿Quién fue el reconocido actor que falleció en las últimas horas?

El nombre de Seth Peterson, un actor estadounidense de una página azul se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse su desafortunada muerte.

¡Duelo en redes! Falleció reconocido actor de 28 años en extrañas circunstancias: ¿quién fue?
¿Cuál fue la causa del fallecimiento de Seth Peterson? | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial compartido por parte de su pareja Kobe Marsh, quien expresó con desgarradoras palabras el fallecimiento de Seth.

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¡Duelo en redes! Falleció reconocido actor de 28 años en extrañas circunstancias: ¿quién fue?
Así se confirmó la muerte de Seth Peterson. | Foto: Freepik

Así también, el medio de comunicación internacional TMZ en el que también confirmaron la desafortunada noticia del fallecimiento de Seth Peterson, expresando las siguientes palabras mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de ocho millones de seguidores, expresando las siguientes palabras:

“La familia del actor de cine para adultos Seth Peterson está devastada tras su repentina y misteriosa muerte esta semana, lo que obligó a su madre a tomar un avión para encontrar respuestas sobre lo que sucedió en los días previos a su fallecimiento”, expresó TMZ mediante un comunicado.

¿Qué se sabe acerca de la causa por la que falleció Seth Peterson en las últimas horas?

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Tras varios reportes compartidos por varios medios de comunicación internacional, se refleja que Seth Peterson falleció a sus 28 años en su residencia ubicada en Los Ángeles, California.

Aunque por el momento no se han confirmado más causas por las que falleció el actor, las autoridades se encuentran bajo las respectivas investigaciones acerca de la causa de la muerte de Seth.

Por su parte, todos los seguidores del actor le han enviado mensajes de apoyo a la familia y pareja del actor, quien durante sus años de trayectoria, dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

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