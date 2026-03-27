En los últimos días, el mundo de las redes sociales se ha vestido de luto teas confirmarse el desafortunado fallecimiento de la hermana de una reconocida creadora de contenido digital colombiana.

Además, la noticia ha dejado un profundo vacío por parte de los internautas, quienes han generado una gran variedad de opiniones acerca del complicado momento por el que ha estado atravesando su familia tras el desafortunado hecho.

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¿Quién es la reconocida influenciadora colombina que despidió con sentido mensaje a su hermana?

El nombre de Denis Cruz se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital colombiana, sino que también, por compartir una desgarradora confesión mediante sus redes sociales en donde confirmó el fallecimiento de su hermana.

Así despidió Denis Cruz a su hermana fallecida. | Foto: Freepik

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La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado compartido por parte de Denis quien reveló que su hermana Mayerly Cruz perdió la vida a causa de un accidente de tránsito en la ciudad de Bogotá en donde enfrentó complicadas lesiones.

Tras varios días del desafortunado hecho, Denis compartió recientemente un sentido video mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 200 mil seguidores en donde le dio un último adiós a su hermana, expresando las siguientes palabras:

“Vuela alto, niña de mis ojos, me duele soltarte, me rompe el alma, pero me da un poco de paz pensar que allá no estarás sola. Hoy es tu cumpleaños y el cielo celebra por ti y nuestro hermanito Dilan te dará el abrazo que no podré darte yo. Ahora no será uno, sino dos angelitos cuidándome, sosteniéndome cuando siento que me caigo”, agregó Denis Cruz.

¿Qué fue Dilan Cruz de Denis y Mayerly? | Foto: Freepik

¿Qué es Denis Cruz de Dylan Cruz, el caso del menor que falleció hace varios años en la ciudad de Bogotá?

Recordemos que hace varios años, en la ciudad de Bogotá se presentaron varios acontecimientos con respecto a alunas pr0t3st#as en donde un joven manifestante llamado Dilan Cruz perdió la vida en un grave hecho.

Desde entonces, Denis Cruz, se pronunció al respecto tras el fallecimiento de Dilan, quien era su hermano con quien construyó valiosos momentos.

Por este motivo, los internautas le han enviado sentidos mensajes de apoyo a Denis por el complicado momento por el que ha estado atravesando a nivel emocional no solo por la pérdida que tuvo en el pasado por su hermano Dilan, sino que también, por el desafortunado hecho que le ocurrió a su otra hermana, Mayerly.