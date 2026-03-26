Vuelve la iniciativa que acerca a nuevos talentos al mundo de la TV en vivo: ¿De qué se trata?

El mundo de la televisión en vivo sigue siendo uno de los formatos más complejos, pero también más desafiantes dentro del entretenimiento. Es por ello que volvió la iniciativa que busca acercar a los nuevos talentos al mundo del Master Training UAO – RCN.

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¿Qué incluye el Master Training UAO - RCN?

Se trata de una experiencia de formación impulsada por la Universidad Autónoma de Occidente en alianza con el Canal RCN, que regresa con una nueva edición enfocada en la producción y realización de programas en vivo.

En este tipo de formatos televisivos, los errores no se pueden editar y las decisiones deben tomarse en cuestión de segundos y se convierte en un reto constante para quienes trabajan detrás de cámaras.

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El programa está estructurado en varios módulos que abordan diferentes áreas del proceso de producción.

Nueva edición del Master Training UAO - RCN enfocada en la TV en vivo. (Foto: Canal RCN)

Entre ellos se encuentran el análisis de audiencias, la creación de guiones, la dirección artística y la parte técnica operativa. También se incluyen temas relacionados con la gestión de talento y el trabajo en equipo.

Elementos clave dentro de este tipo de formatos donde intervienen múltiples roles en simultáneo.

¿Cómo es la experiencia dentro del Canal RCN?

El contenido también tiene en cuenta los cambios que ha traído el entorno digital, como la influencia de las redes sociales y el streaming en la forma de consumir entretenimiento.

Uno de los puntos destacados del programa es la posibilidad de vivir una inmersión presencial en las instalaciones del Canal RCN.

Durante esta experiencia, los participantes pueden observar de cerca cómo funciona la producción de un programa en vivo, incluyendo la coordinación desde el máster de control y el trabajo en set.

Nueva edición del Master Training UAO - RCN enfocada en la TV en vivo. (Foto: Freepik)

Allí también tienen la oportunidad de interactuar con la producción y los presentadores y ver en acción programas como Buen Día, Colombia.

El diplomado se desarrollará entre el 9 de abril y el 11 de junio de 2026, con una modalidad híbrida que combina sesiones virtuales con esta experiencia presencial en el Canal RCN para quienes opten por la certificación completa.

¿Para quién va dirigido? Es especialmente para los estudiantes de comunicación social, periodismo, cine, diseño y publicidad, así como a productores audiovisuales y profesionales apasionados por el entretenimiento.