Fallecieron ahogados joven futbolista colombiano y su padre durante un paseo familiar

El fútbol colombiano está de luto tras conocerse la muerte de joven futbolista de 16 años y de su padre en medio de un paseo familiar.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Falleció joven futbolista de 16 años
Joven futbolista de 16 años falleció. (Fotos Freepik)

El fútbol colombiano está de luto tras conocerse la muerte de Joel David López Solano y de su padre, Orangel López Vaquero, tras ahogarse en un pozo natural en el municipio de Tuchín, Córdoba.

¿Qué se sabe del fallecimiento de joven futbolista colombiano y su padre?

Joel David era un talentoso jugador de 16 años, considerado una de las grandes promesas del deporte nacional y su fallecimiento ha causado una profunda conmoción en las comunidades de Tuchín, Sincelejo y Castilleral, corregimiento donde residía junto a su familia.

De acuerdo con medios locales, el trágico hecho ocurrió en el lugar conocido como El Peñón, ubicado en la vereda La Petaca. La familia regresaba a casa después de un partido en Sincelejo, y decidió detenerse para disfrutar de un baño en el reconocido pozo turístico.

Lo que comenzó como una tarde de descanso se convirtió en una pesadilla. Según versiones preliminares, Joel David se lanzó al agua sin percatarse de la profundidad del sitio y no logró salir a la superficie.

Al ver el peligro, su padre, de 42 años, se arrojó para intentar rescatarlo, pero ambos fueron arrastrados por la corriente y posteriormente fallecieron ahogados.

¿Qué han dicho las autoridades sobre el fallecimiento del joven futbolista y su padre?

Luis Ángel López Solano, hermano menor de Joel, fue quien alertó a los presentes, quienes intentaron auxiliarlos y buscar ayuda en las autoridades. Aunque estos hicieron presencia, tras varios minutos, los organismos de emergencia lograron recuperar los cuerpos sin vida, primero el del padre y luego el del joven futbolista.

Hasta el momento las autoridades anunciaron que están adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer los hechos de esta trágica muerte del joven jugador y su padre.

Cabe resaltar que, el joven futbolista se alistaba para viajar en las próximas semanas a Argentina donde buscaría una oportunidad en uno de los mejores equipos del país.

Autoridades investigan los fallecimientos Joel David López Solano y de su padre, Orangel López Vaquero. (Foto: Freepik)

¿En qué equipo internacional iba a jugar Joel David López Solano en el exterior?

Joel David López hizo parte del Club Santa Fe de Sincelejo en la categoría sub-17 de la Liga de Fútbol de Sucre y, más recientemente, integró las divisiones menores del Envigado FC, donde su potencial llamó la atención de clubes internacionales.

Precisamente, Joel David estaba a punto de dar el gran salto de su carrera, ya que había sido aceptado para realizar una prueba con el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, en Argentina, donde debía presentarse el 29 de noviembre.

Su sueño de convertirse en futbolista profesional estaba a punto de cumplirse, impulsado siempre por el apoyo de su padre, quien trabajaba como vigilante en Tuchín.

Sergio Martínez, uno de sus entrenadores, se mostró estremecido con la noticia y a medios locales expresó su dolor: “Era un muchacho con una disciplina admirable. Si el entrenamiento era a las cinco de la mañana, ahí estaba; si era a las cuatro, también. Tenía una mentalidad distinta, por eso su futuro era prometedor”.

