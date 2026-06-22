Los jugadores de la Selección Colombia recibieron una emotiva sorpresa en medio de uno de sus entrenamientos del Mundial 2026, que se lleva a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Quiénes son las esposas e hijos de los jugadores de la Selección Colombia?

Los deportistas fueron sorprendidos por sus esposas e hijos en pleno entrenamiento para su próximo partido luego de su triunfo contra la Selección de Uzbekistán tras un resultado 3-1 con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz.

A través de la cuenta de Instagram de la Selección Colombia, que suma más de cinco millones y medio de seguidores, se compartió un video en el que se mostró que las familias de los jugadores llegaron a la cancha a compartir con ellos en marco de la celebración del Día del Padre.

Todos recibieron a sus esposas e hijos para disfrutar tiempos juntos a ellos y estos aprovecharon para felicitarlos por su gran labor de padres y dedicar emotivos mensajes.

"Es la herencia de mi viejo. Gracias papá por guiar mis pasos, por ser mi fan incondicional y alentarme sin parar", escribieron en la descripción de la publicación.

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Tras su publicación, miles de seguidores reaccionaron llenándolos de corazones y comentarios, en los que también decidieron felicitarlos por ser grandes esposos y padres y destacaron las familias que han logrado conformar.

Muchos lograron conocer a sus esposas e hijos, pues muchos suelen ser más reservados con su vida privada, por lo que, fue la oportunidad para conocer un poco más de los jugadores.

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial 2026?

Luego de compartir con sus familias y recargar energías, los jugadores siguen enfocados en lo que será su siguiente encuentro contra RD Congo este martes 23 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara, México a las 9:00 p.m, hora Colombia, cuyo partido lo puedes sintonizar a través de la pantalla, la aplicación y el canal de YouTube del Canal RCN.

También puedes conectarte desde las 8:00 p.m. para conocer más detalles de lo que está ocurriendo con Colombia en el Mundial.