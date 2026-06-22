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Esposas e hijos sorprendieron a la Selección Colombia en pleno entrenamiento del Mundial 2026

Familias de los jugadores de la Selección Colombia derritieron de amor tras su sorpresa en medio del Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
SELECCION COLOMBIA en el mundial 2026
Familias de los jugadores de la Selección Colombia/AFP: YURI CORTEZ

Los jugadores de la Selección Colombia recibieron una emotiva sorpresa en medio de uno de sus entrenamientos del Mundial 2026, que se lleva a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

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¿Quiénes son las esposas e hijos de los jugadores de la Selección Colombia?

Los deportistas fueron sorprendidos por sus esposas e hijos en pleno entrenamiento para su próximo partido luego de su triunfo contra la Selección de Uzbekistán tras un resultado 3-1 con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz.

colombia entrena con su familia

A través de la cuenta de Instagram de la Selección Colombia, que suma más de cinco millones y medio de seguidores, se compartió un video en el que se mostró que las familias de los jugadores llegaron a la cancha a compartir con ellos en marco de la celebración del Día del Padre.

Todos recibieron a sus esposas e hijos para disfrutar tiempos juntos a ellos y estos aprovecharon para felicitarlos por su gran labor de padres y dedicar emotivos mensajes.

"Es la herencia de mi viejo. Gracias papá por guiar mis pasos, por ser mi fan incondicional y alentarme sin parar", escribieron en la descripción de la publicación.

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Tras su publicación, miles de seguidores reaccionaron llenándolos de corazones y comentarios, en los que también decidieron felicitarlos por ser grandes esposos y padres y destacaron las familias que han logrado conformar.

colombia recibe sorpresa de su familia

Muchos lograron conocer a sus esposas e hijos, pues muchos suelen ser más reservados con su vida privada, por lo que, fue la oportunidad para conocer un poco más de los jugadores.

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial 2026?

Luego de compartir con sus familias y recargar energías, los jugadores siguen enfocados en lo que será su siguiente encuentro contra RD Congo este martes 23 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara, México a las 9:00 p.m, hora Colombia, cuyo partido lo puedes sintonizar a través de la pantalla, la aplicación y el canal de YouTube del Canal RCN.

También puedes conectarte desde las 8:00 p.m. para conocer más detalles de lo que está ocurriendo con Colombia en el Mundial.

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