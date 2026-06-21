Reconocido torero está grave y hospitalizado tras sufrir heridas en una plaza de España

El torero Tomás Angulo se encuentra en estado muy grave luego de sufrir una fuerte cogida durante su participación en la Copa Chenel, celebrada en Moralzarzal, en Madrid, España.

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¿Qué le pasó al torero Tomás Angulo?

De acuerdo con el parte médico citado por medios españoles como El País, Angulo fue herido durante el segundo festejo de la segunda fase clasificatoria de la Copa Chenel, cuando toreaba a un ejemplar de la ganadería Valdefresno.

El torero sufrió varias heridas durante una presentación en Madrid y su pronóstico es muy grave. (Imagen de Freepik)

El torero fue atendido de urgencia en la plaza tras sufrir varias heridas de gravedad, por lo que su pronóstico fue calificado como “muy grave”.

El hecho generó preocupación entre los aficionados taurinos, quienes han enviado mensajes de apoyo al torero y a su familia en redes sociales.

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¿Cuál es el estado de salud de Tomás Angulo?

Según la información conocida hasta el momento, Tomás Angulo sufrió heridas importantes en una pierna y otras lesiones producto de la cogida. Tras ser estabilizado, recibió atención médica especializada.

Las autoridades médicas no han entregado mayores detalles sobre su estado, pero los medios de comunicación han dicho que se encuentra en observación.

El estado de salud de Tomás Angulo fue calificado como muy grave tras una cogida. (Foto de Freepik)

En el primer parte médico se detalla la gravedad de las heridas y las razones por las que se calificó como grave su estado:

“Herida por asta de toro en el tercio superior del muslo izquierdo en la cara anterior con una trayectoria hacia arriba de unos 20 centímetros… desgarrando músculos sartorios, vasto interno y aductor mayor. También presentan otra herida por asta en la cara posterior del muslo izquierdo con trayectoria ascendente de unos 25 centímetros que alcanza el hueso isquion y lesiona severamente los músculos bíceps semimembranoso, alcanzando el fémur. Contusión en hemitórax derecho, heridas en cuero cabelludo y cara y un varetazo en la cara posterior del muslo derecho. Pronóstico muy grave”.

El torero disidente y periodista español, Miguel Ángel Silva, subió una imagen de Tomás en el hospital junto a un texto en el que le desea lo mejor.

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“Dios les da sus peores batallas a los mejores guerreros. Un espartano. Como el que tiene tatuado en su pierna derecha y siempre le digo que se borre algún día. No osaré hacerlo más. Que la sangre derramada no la gane la tierra, sino la vida. Fuerza hermano”, escribió.