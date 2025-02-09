Esmalte en gel bajo alerta: Europa lo prohíbe por riesgos a la salud, ¿lo sigues usando?

Las uñas en gel conquistaron el mundo de la belleza por su resistencia, brillo intenso y duración prolongada. Gracias a su capacidad de mantenerse impecables durante semanas, se han convertido en una opción preferida en salones de belleza.

Sin embargo, desde este 1 de septiembre de 2025, la Unión Europea prohibió su uso debido a una sustancia clave en su formulación que genera preocupación por posibles riesgos para la salud de quienes las utilizan.

¿Por qué se prohíbe en Europa el TPO en esmaltes de uñas?

La Comisión Europea calificó el trimetilbenzoil difenilfosfina óxido (TPO) como una sustancia CMR (carcinógena, mutagénica y tóxica para la reproducción). Esta decisión se basa en estudios que sugieren que la exposición prolongada al TPO podría tener efectos adversos en la salud humana.

Europa dice basta al esmalte en gel. (Foto: Freepik)

La prohibición va dirigida tanto a la fabricación como a la venta de productos que contengan TPO en la Unión Europea. Además del TPO, la dimetil-p-toluidina (DMPT) también ha sido prohibida por sus riesgos similares.

Estas sustancias se utilizan como fotoiniciadores en esmaltes de uñas de gel, permitiendo que el producto se endurezca rápidamente bajo luz UV o LED. Sin embargo, su uso ha sido cuestionado debido a los posibles efectos negativos en la salud.

El ingrediente de las uñas en gel prohibido en Europa. (Foto: Freepik)

Uñas en gel: ¿Qué es el TPO y qué riesgos tiene para la salud?

El TPO es un compuesto químico utilizado en esmaltes de uñas de gel para acelerar el proceso de secado y mejorar el brillo. No obstante, estudios han señalado que la exposición continua al TPO puede alterar el sistema endocrino, interfiriendo con la producción hormonal y el equilibrio natural del cuerpo, lo que podría afectar la fertilidad en hombres y mujeres, además de aumentar el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer a largo plazo.

Es importante que los consumidores estén informados sobre los ingredientes de los productos que utilizan. Al elegir esmaltes de uñas de gel, se recomienda verificar que no contengan TPO ni DMPT. Optar por productos etiquetados como “libres de TPO” puede ser una forma de reducir la exposición a estas sustancias potencialmente riesgosas para la salud de quienes la usan.