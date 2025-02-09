Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sergio Ramos lanza su reggaetón ‘Cibeles’ dedicado a su salida del Real Madrid

El excapitán merengue se lanzó a la música con una canción donde transmite la nostalgia de su partida en 2021.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El excapitán de Real Madrid, Sergio Ramos, lanza sencillo dedicado al Real Madrid
Sergio Ramos debuta en el reggaetón con canción dedicada al Real Madrid. (Foto: Gabriel Bouys / AFP)

El excapitán del Real Madrid y actual defensa del Monterrey, Sergio Ramos, sorprendió a sus seguidores con un lanzamiento inesperado.

El futbolista presentó Cibeles, un reguetón cargado de frases emotivas que reviven lo que significó para él su salida del club merengue en 2021, una etapa que marcó su carrera deportiva.

¿Qué dice la canción que Sergio Ramos le dedica al Real Madrid?

En la letra, Ramos se muestra directo y sincero, con versos que reflejan tanto cariño como desencanto por su paso en el equipo blanco:

“Yo mataba por ti, te amé y te defendí, pero no estaba en mí, tú me pediste que vuele. De gala me vestí, sangre y sudor te di… Te puse corona, tú me pusiste alas. No sabía que eran sólo para que me alejaras”.

La relación de Ramos con el Real Madrid se construyó a lo largo de más de una década, donde fue pieza clave en la defensa y líder del vestuario.

Durante su etapa, levantó 22 títulos: cinco Ligas, cuatro Champions League, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España. A pesar de este palmarés, la historia terminó en 2021 con su paso al Paris Saint Germain. Posteriormente regresó al Sevilla y, en la actualidad, juega en el Monterrey de México.

Sergio Ramos le canta su adiós al Real Madrid
‘Cibeles’: el reguetón con el que Sergio Ramos revive su despedida del Real Madrid. (Foto: Franck Fife / AFP)

Sergio Ramos canta su adiós al Real Madrid en ‘Cibeles

En Cibeles, tema compuesto en colaboración con el cantante mexicano Carín León. El lanzamiento se dio a conocer en sus redes sociales con un videoclip que ya circula en Instagram y YouTube.

En las imágenes aparece el propio Ramos en la Plaza de la Cibeles de Madrid, uno de los símbolos de las celebraciones del club, acompañado de escenas de su paso por este equipo europeo.

“Un partido dura 90 minutos y te di 93 más de la cuenta. Nunca me cansé de intentar, esta historia fue una leyenda. Prefiero morir de pie que vivir ‘arrodillao'”, se escucha en otra parte del sencillo.

La producción cierra con una escena simbólica: la estatua de la Cibeles desmoronándose mientras Ramos canta “Te olvidaste de mí, me dejaste sin poder decidir, eso es lo que más me duele. Y aunque todo fue así, volvería ‘encantao’, una vez y hasta mil, tú lo ‘sabe’ Cibeles”.

