Así puede usar Nano Banana, la inteligencia artificial de Google que edita y crea imágenes gratis

Google incorporó en Gemini una herramienta llamada Nano Banana, un modelo de inteligencia artificial diseñado para generar y editar imágenes. Su uso es gratuito y está pensado para facilitar tareas como eliminar objetos, cambiar escenarios o aplicar estilos artísticos sin necesidad de programas avanzados.

Trucos para sacarle provecho a Nano Banana, la IA de Google

Nano Banana ofrece la posibilidad de eliminar o añadir objetos en las fotografías de manera sencilla. Antes, este tipo de acciones exigía programas especializados, pero ahora basta con escribir una instrucción.

Por ejemplo, si alguien quiere quitar un carro de una imagen o añadir una estantería llena de libros, solo necesita describirlo y el sistema realiza el ajuste en segundos.

Así funciona Nano Banana, la nueva IA de Google. (Foto: Freepik)

Otro de los recursos más usados es el cambio de fondo. Con una simple indicación, es posible situar a una persona en un ambiente completamente distinto, como trasladar a alguien de una sala a un campo abierto.

Esta capacidad resulta útil tanto para quienes buscan experimentar con la narrativa visual de sus recuerdos como para creadores de contenido que requieren una versatilidad en sus creaciones.

La herramienta también facilita la fusión de imágenes. Con un comando se pueden integrar elementos de varias fotos, como unir a una persona con un desayuno de otra imagen para generar una nueva composición. Ampliando las posibilidades para proyectos personales, publicitarios o artísticos.

Ventajas de la IA de Google: Nano Banana

Además de trabajar con entornos y objetos, Nano Banana permite cambiar el vestuario y el aspecto de una persona dentro de una foto.

Desde probar un peinado diferente hasta vestir a alguien con una prenda específica. Esto se convierte en una herramienta útil para explorar opciones de moda o campañas creativas sin necesidad de un estudio fotográfico.

Por último, la IA integra filtros y estilos artísticos. Con comandos simples, una foto puede convertirse en un retrato al carboncillo, un mosaico o una ilustración de anime.

Para usar Nano Banana en Gemini, es ir a la opción de imágenes, subir una foto o escribir una instrucción. La IA genera o edita la imagen en segundos, permitiendo eliminar objetos, cambiar fondos, modificar estilos y probar variaciones visuales.