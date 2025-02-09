Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Así puede usar Nano Banana, la inteligencia artificial de Google que edita y crea imágenes gratis

La herramienta permite transformar fotos en segundos, cambiar fondos, añadir objetos y aplicar estilos creativos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El truco para editar fotos gratis en la nueva IA de Google
Con Nano Banana, la IA de Google en la que las fotos parecen profesionales. (Foto: Freepik)

Google incorporó en Gemini una herramienta llamada Nano Banana, un modelo de inteligencia artificial diseñado para generar y editar imágenes. Su uso es gratuito y está pensado para facilitar tareas como eliminar objetos, cambiar escenarios o aplicar estilos artísticos sin necesidad de programas avanzados.

Artículos relacionados

Trucos para sacarle provecho a Nano Banana, la IA de Google

Nano Banana ofrece la posibilidad de eliminar o añadir objetos en las fotografías de manera sencilla. Antes, este tipo de acciones exigía programas especializados, pero ahora basta con escribir una instrucción.

Por ejemplo, si alguien quiere quitar un carro de una imagen o añadir una estantería llena de libros, solo necesita describirlo y el sistema realiza el ajuste en segundos.

Nano Banana: el editor gratis de Google que sorprende
Así funciona Nano Banana, la nueva IA de Google. (Foto: Freepik)

Otro de los recursos más usados es el cambio de fondo. Con una simple indicación, es posible situar a una persona en un ambiente completamente distinto, como trasladar a alguien de una sala a un campo abierto.

Artículos relacionados

Esta capacidad resulta útil tanto para quienes buscan experimentar con la narrativa visual de sus recuerdos como para creadores de contenido que requieren una versatilidad en sus creaciones.

La herramienta también facilita la fusión de imágenes. Con un comando se pueden integrar elementos de varias fotos, como unir a una persona con un desayuno de otra imagen para generar una nueva composición. Ampliando las posibilidades para proyectos personales, publicitarios o artísticos.

Ventajas de la IA de Google: Nano Banana

Además de trabajar con entornos y objetos, Nano Banana permite cambiar el vestuario y el aspecto de una persona dentro de una foto.

Desde probar un peinado diferente hasta vestir a alguien con una prenda específica. Esto se convierte en una herramienta útil para explorar opciones de moda o campañas creativas sin necesidad de un estudio fotográfico.

Artículos relacionados

Por último, la IA integra filtros y estilos artísticos. Con comandos simples, una foto puede convertirse en un retrato al carboncillo, un mosaico o una ilustración de anime.

Para usar Nano Banana en Gemini, es ir a la opción de imágenes, subir una foto o escribir una instrucción. La IA genera o edita la imagen en segundos, permitiendo eliminar objetos, cambiar fondos, modificar estilos y probar variaciones visuales.

Los mejores trucos para dominar Nano Banana
Google lanza IA gratis para crear y editar imágenes. (Foto: Freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Muere influencer brasileño Talento internacional

¡Luto en redes! Fallece reconocido influencer en extrañas circunstancias en Grecia

El mundo digital está de luto tras confirmarse la muerte de un influencer en misteriosas circunstancias en Grecia.

La ciencia da un paso gigante: IA anticipa la consciencia en pacientes en coma hasta 4 días antes. Viral

IA logra detectar consciencia en pacientes en coma antes que los médicos

Una IA detecta microgestos en pacientes en coma hasta cuatro días antes que la observación médica, abriendo nuevas esperanzas en la salud.

Apple declara obsoleto el MacBook Air de 11 Tecnología

Apple amplía su lista de dispositivos obsoletos: este icónico dispositivo queda fuera

La compañía ingresa en su lista de obsoletos a sus dispositivos cuando han pasado 7 años desde que se dejan de vender.

Lo más superlike

Luisa Fernanda W dedica reflexión Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W reveló cómo maneja los pensamientos negativos

La influenciadora Luisa Fernanda W contó cómo maneja los pensamientos intrusivos.

Chilindrina Talento internacional

La Chilindrina sufre fuerte caída a sus 78 años y preocupa a seguidores

Ivvy Queen con Karol G, Natti Natasha, Farina Talento internacional

Ivy Queen confiesa el proyecto fallido que tenía con Karol G, Natti Natasha y Farina

Lady Gaga en la 28.a edición anual de los premios Screen Actors Guild Awards Lady Gaga

Lady Gaga será 'Rosaline Rotwood' en 'Merlina 2' y así Netflix dio a conocer su personaje

Descansar es una necesidad fisiológica, no un lujo, según expertos en salud mental. Salud

¿Te sientes culpable por descansar? La psicología lo explica, estas son las razones