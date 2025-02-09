Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Apple amplía su lista de dispositivos obsoletos: este icónico dispositivo queda fuera

La compañía ingresa en su lista de obsoletos a sus dispositivos cuando han pasado 7 años desde que se dejan de vender.

Apple declara obsoleto el MacBook Air de 11
MacBook Pro 2017 con teclado mariposa ya es obsoleto. (Foto: Freepik )

Apple publicó una nueva actualización de su lista de obsoletos en la que incluye varios iPhone y MacBook dentro de las categorías de productos antiguos. Esto significa que pronto quedarán sin soporte oficial y será cada vez más difícil acceder a piezas de reemplazo en las tiendas autorizadas.

¿Cuáles son los dispositivos que Apple declaró como obsoletos?

Entre los equipos mencionados se encuentran los iPhone 8 en sus versiones de 64 GB, 128 GB y 256 GB, así como el iPhone 8 Plus de 64 GB y 256 GB, incluyendo la edición (PRODUCT)RED.

Apple declara obsoleto uno de sus dispositivos más icónicos. (Foto: Freepik )

Estos modelos, presentados en septiembre de 2017, pasaron a la categoría de “antiguos”, lo que implica que aún podrán recibir reparaciones mientras haya piezas disponibles, aunque se acercan a la obsolescencia.

La lista también incorpora al iPhone X, iPhone XS y iPhone XS Max, presentados ese mismo año, que ahora son considerados dispositivos ‘vintage’.

De acuerdo con la política de la compañía, un producto entra en esta categoría o listado cuando han pasado más de cinco años desde que dejó de venderse oficialmente, aunque todavía puede recibir reparaciones hasta que cumpla siete años y luego se declare obsoleto.

El MacBook Air de 11 pulgadas declarados obsoletos en la lista de Apple

Uno de los portátiles más recordados de Apple, el MacBook Air de 11 pulgadas, también quedó sin soporte. Este modelo, lanzado en 2010 y descontinuado en 2015, fue una de las puertas de entrada al ecosistema de la compañía por su tamaño compacto y precio más accesible al público pero por ahora no recibirá reparaciones oficiales, ni siquiera con programas de garantía extendida.

El listado incluye además las MacBook Pro de 13 y 15 pulgadas de 2015, y los modelos de 2017 que contaban con el teclado mariposa y la Touch Bar. Estos equipos, que marcaron una etapa controvertida de la empresa, tampoco tendrán soporte en los próximos años.

Con esta actualización, los usuarios de dispositivos como el iPhone 8 Plus o los MacBook Pro de la era del teclado mariposa deberán considerar alternativas, ya que la disponibilidad de piezas y reparaciones se reducirá progresivamente en el mercado.

Apple actualiza lista de productos obsoletos
Adiós a soporte para los MacBook clásicos. (Foto: Freepik )
