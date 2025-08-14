El impactante rescate de un hombre a mujer que quedó colgando en una rueda de la fortuna

Lo que comenzó como un paseo de feria terminó convirtiéndose en una escena de miedo que dejó sin aliento a cientos de personas en una ciudad de India.

¿Cómo comenzó el momento de terror en la rueda de la fortuna?

Pues una mujer, cuya identidad no se ha revelado, quedó colgando a varios metros de altura en una rueda de la fortuna, y solo la rápida intervención de un trabajador evitó que el incidente acabara en desastre.

Según testigos, todo ocurrió en cuestión de segundos, cuando la pasajera había perdido el equilibrio al intentar bajar de la cabina y terminó sostenida únicamente con las manos de la estructura metálica, a unos nueve metros del suelo aproximadamente.

Una distancia equivalente a un edificio de tres pisos, los turistas presentes comenzaron a gritar y grabar la escena, y fue cuando el video comenzó a circular en redes sociales, generando tanto sorpresa como preocupación.

Artículos relacionados Paola Turbay Así se despidió Paola Turbay de Miguel Uribe Turbay tras honras fúnebres: “Te vamos a extrañar”

¿Qué hizo el hombre para salvarla sin ningún tipo de protección?

En la grabación se observa cómo el juego mecánico continúa en movimiento mientras la mujer lucha por recuperar su posición, la desesperación aumenta cuando la atracción empieza a elevarse de nuevo, alejándola de la plataforma de descenso.

Justo en ese momento, un trabajador del parque decide actuar y aún sin arnés ni protección alguna, sube por la estructura hasta alcanzar a la mujer, le indica cómo moverse y, en un instante, la ayuda a saltar a una cabina inferior, donde logra asegurarse.

Video viral muestra cómo un hombre salva a una mujer que quedó colgando en una rueda de la fortuna. Foto Freepik

Las redes sociales se inundaron de mensajes de admiración hacia el rescatista, a quien muchos calificaron de “valiente”, sin embargo, el incidente también abrió un debate sobre la seguridad en este tipo de atracciones.

Varios internautas cuestionaron la falta de cinturones, arneses y protocolos claros para emergencias, recordando que una caída desde esa altura podría haber sido fatal.

Artículos relacionados Talento internacional La clave de Antonio Banderas para vivir su mejor momento a los 65 años

¿Por qué este rescate abrió un debate sobre la seguridad en ferias?

Este episodio se suma a otros recientes que han puesto en entredicho la seguridad en parques y ferias alrededor del mundo, ya que semanas antes, un incidente similar en una estación de esquí en Rusia dejó a diez personas precipitándose al vacío, con varios heridos de gravedad.

Así fue el momento exacto en que la mujer quedó colgando a varios metros de altura. Foto Freepik

Expertos en seguridad industrial insisten en que, para prevenir tragedias, las norias y demás juegos mecánicos deben contar con sistemas de cierre confiables, revisiones diarias y personal capacitado para actuar de inmediato.

En esta ocasión, la historia tuvo un final feliz, pues la mujer salió ilesa y el trabajador recibió reconocimiento del público y usuarios en internet.