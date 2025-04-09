Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Día del Amor y la Amistad 2025 en Colombia: fecha oficial, tradiciones y su verdadero significado

El día del Amor y la Amistad 2025 en Colombia se encarga de unir tradición, comercio y afecto entre parejas, amigos y familiares.

Día del Amor y la Amistad 2025 en Colombia
¿Por qué se celebra el Día del Amor y la Amistad en Colombia 2025? / (Foto de Freepik)

El Día del Amor y la Amistad es una de las celebraciones más esperadas del año para los colombianos. Aunque suele relacionarse con el romance, en el país se vive como un evento que también resalta la amistad, los vínculos familiares y la gratitud hacia las personas cercanas.

¿Cuándo se celebra el Día del Amor y la Amistad 2025 en Colombia?

En Colombia esta celebración no tiene un día fijo, sino que cada año se realiza el tercer sábado de septiembre. Para 2025, la fecha elegida será el sábado 20 de septiembre, momento en que millones de colombianos preparan actividades especiales para compartir con sus parejas, amigos y familiares.

Esta decisión de ubicarla en septiembre se tomó en 1969 con el fin de dinamizar la economía en un mes con pocas festividades. Con el tiempo, la costumbre se consolidó en la cultura nacional y hoy es natural que no coincida con el 14 de febrero de otros países.

¿Cuándo se celebra el Día del Amor y la Amistad en Colombia?
Sábado 20 de septiembre 2025: día del Amor y la Amistad / (Foto de Freepik)

Esta celebración mueve sectores como floristerías, pastelerías y restaurantes, pero también fomenta encuentros en hogares, colegios y oficinas, donde se organizan intercambios de regalos y mensajes de aprecio. Cada año, los internautas destacan cómo esta fecha se convierte en una oportunidad para expresar afecto y fortalecer relaciones.

¿Qué significa y qué tradiciones rodean al Día del Amor y la Amistad?

Aunque nació como una estrategia comercial, con el tiempo, esta fecha adquirió un significado propio. Para muchos colombianos representa un momento para detenerse y agradecer la presencia de quienes hacen parte de su vida.

Una de las tradiciones más emblemáticas es el amigo secreto, un juego que consiste en sortear nombres y entregar un detalle sin revelar la identidad del remitente hasta el final. Esta dinámica es reconocida por generar expectativa y diversión en espacios laborales, educativos y familiares.

¿Qué tradiciones rodean al Día del Amor y la Amistad?
'El amigo secreto' es la tradición más popular de esta fecha / (Foto de Freepik)

Los regalos clásicos, como flores, chocolates y tarjetas, siguen vigentes; sin embargo, en los últimos años han tomado fuerza las experiencias, como salir a cenar, asistir a conciertos o compartir una actividad especial. De esta forma, la celebración promueve el reconocimiento mutuo y la construcción de recuerdos significativos.

¿Por qué el Día del Amor y la Amistad es importante para la cultura colombiana?

Este día no solo impulsa el comercio, también refleja valores sociales y afectivos que van más allá de las compras. Los internautas afirman que es una excusa para expresar gratitud y reforzar vínculos personales, mientras los sectores económicos aprovechan para ofrecer opciones que faciliten estos encuentros.

El Día del Amor y la Amistad es importante para la cultura colombiana
Septiembre se consolida cada año como un mes especial / (Foto de Freepik)

Así, septiembre se consolida cada año como un mes especial que combina tradición, afecto y movimiento económico, reforzando una costumbre que trasciende generaciones en Colombia.

