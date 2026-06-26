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Desoladora imagen de un perrito esperando a su familia entre los escombros en Venezuela

Un perrito espera sobre los escombros a su familia, que podría estar atrapada bajo el derrumbe de su edificio en Venezuela.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El desgarrador momento de un perrito que espera a su familia tras la tragedia en Venezuela
La triste imagen de un perrito esperando a su familia bajo los escombros en Venezuela. (Foto/ Freepik)

El pasado jueves 24 de junio, un evento sísmico de 7.5 de magnitud sacudió a territorio venezolano, dejando a más de 500 fallecidos hasta el momento y así mismo, alrededor de 4.000 heridos.

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Por ahora, siguen muchas personas desaparecidas, pues la cifra llegó hasta 40 mil personas, así mismo, hay mascotas que no han llegado hasta sus familias, pero ellas también buscan a sus humanos.

Latinoamérica se ha unido para enviar sus respectivas donaciones hasta Venezuela, no solo para los humanos, sino también para los animales que ha sido fuertemente afectados; en redes se han hecho virales los momentos en los que perros y gatos han sido rescatados.

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Tras este fuerte sismo, los latinos están en alerta debido a que, durante los últimos tres días, no solo Venezuela, sino que Colombia y Nicaragua han sido sacudidos por un temblor; afortunadamente, en estos dos países no se han presentado afectaciones.

¿Cuál es la imagen de un perro esperando a su familia tras el terremoto en Venezuela?

En las plataformas digitales se está haciendo tendencia la desoladora imagen de un perrito que está sentado sobre los escombros de su edificio, al parecer, se dice que su familia podría estar bajo el derrumbe.

Perrito espera a su familia entre los escombros en Venezuela
El desgarrador momento de un perrito que espera a su familia tras la tragedia en Venezuela. (Foto/ Freepik)

En la foto se ve la mascota sentada y ve que mira hacia la cámara con la que capturaron en triste momento, alrededor de él solo están los ladrillos y el triste panorama en el que está Venezuela.

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Por ahora, las fundaciones animalistas están también cumpliendo con una buena labor, recolectando alimentos y utensilios para los animales victimas del sismo en el vecino país.

¿Ha habido más mascotas rescatadas tras el sismo en Venezuela?

En redes han circulado varios momentos en los que algunas familias corren para salvar a sus mascotas durante el temblor en Venezuela, mientras que, en otros clips, se evidencia los difíciles momentos en los que bajo de los escombros, sacan a las mascotas.

La triste imagen de un perrito esperando a su familia bajo los escombros en Venezuela
Perrito espera a su familia entre los escombros en Venezuela (Foto/ Freepik)

Así hay muchos videos, de perritos y gatos llenos de polvo han sido salvados, algunos de ellos están pasmados por el impacto de lo ocurrido, mientras que otros han pedido ayuda bajo el derrumbe.

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