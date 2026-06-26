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Dastan, el perro rescatista de Bogotá viajará a Venezuela para ayudar en medio de la crisis

Su misión se centrará en reforzar las tareas humanitarias junto a los equipos especializados que operan en la zona afectada.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Crisis en Venezuela: el rol clave de Dastan en las labores de rescate
Crisis en Venezuela: el rol clave de Dastan en las labores de rescate. (Foto Freepik).

Dastan, el perro rescatista que hace parte de los equipos de emergencia en Bogotá, Colombia fue designado para viajar a Venezuela con el objetivo de apoyar labores de búsqueda y rescate en medio de la crisis que atraviesa el país tras el sismo ocurrido el pasado miércoles 24 de junio.

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¿Quién es Dastan y por qué es tan importante para ayudar en la crisis en Venezuela tras el sismo?

Durante la mañana de este viernes 26 de junio, dos días después de la tragedia natural ocurrida en Venezuela, el cuerpo de bomberos de Bogotá anunció su apoyo en las labores de búsqueda de personas que aún se encuentran atrapadas bajo los escombros.

Dastan: el héroe que viajará a Venezuela a ayudar en la crisis.
Dastan: el héroe que viajará a Venezuela a ayudar en la crisis. (Foto Freepik).

Sin embargo, la misión no solo contará con profesionales, sino también con la ayuda de Dastan, un perro Pastor Belga Malinois especializado en este tipo de operaciones humanitarias. El canino ya tiene experiencia tras participar en labores de rescate en Haití en 2021.

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De esta manera, su participación tiene un objetivo claro: apoyar las labores de búsqueda y rescate de posibles sobrevivientes tras el sismo en Venezuela.

Así, el perro rescatista hará parte del equipo operativo para localizar personas atrapadas, trabajando de forma coordinada con los rescatistas humanos, quienes destacaron el compromiso de realizar el trabajo con seguridad y eficacia, para ayudar a la mayor cantidad de personas posible.

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“Con Dastan el objetivo principal que tenemos es encontrar a muchas de esas personas que están en estos momentos atrapadas bajo los escombros. Vamos a trabajar en equipo, vamos a hacerlo bien… Vamos a buscar a muchas personas, vamos a ayudarlos a todos los que podamos y vamos a regresar con bien a casa”, mencionó un miembro del equipo de bomberos que trabajará de la mano con Dastan.

¿Qué sucedió en Venezuela?

Venezuela enfrentó un fuerte evento sísmico el miércoles 24 de junio de 2026, cuando un movimiento telúrico de magnitud 7.5 sacudió gran parte del país.

El sismo tuvo su origen en una zona cercana a la costa venezolana y se registró a unos 30 kilómetros de profundidad, lo que incrementó su alcance y la intensidad con la que fue percibido. La onda sísmica no se limitó al territorio venezolano, ya que también se sintió con fuerza en varias regiones de Colombia.

Dastan participará en misión de rescate en Venezuela en medio de la crisis actual
Dastan participará en misión de rescate en Venezuela en medio de la crisis actual. (Foto Freepik).
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