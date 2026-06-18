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Daniel Muñoz rompió el silencio tras su debut en el Mundial 2026: habló de la estrategia de su primer gol

Daniel Muñoz causó revuelo en redes tras las primeras palabras que dio luego de su primer partido en el Mundial 2026.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Daniel Muñoz contó el secreto detrás de su primer gol en el Mundial 2026
Así explicó Daniel Muñoz la jugada que abrió el marcador para Colombia. (AFP/ Alfredo ESTRELLA)

La Selección Colombia volvió a unir al país tras su debut en la Copa Mundial FIFA 2026, pues ganó contra Uzbekistán anotando 3 goles a uno, en Ciudad de México.

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Sin duda, la noche del miércoles 17 de junio, le devolvió la esperanza a la nación de que se puede seguir avanzando en este importante evento deportivo, pues se vio un juego impecable y que, los futbolistas dieron todo lo mejor de ellos sin bajar la guardia.

Por ahora, aunque se diga que no hay ilusiones, para que después no haya decepciones, los hinchas de la tricolor conservan la esperanza de que los partidos que queden, se jueguen tal cual como en el debut.

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Por su lado, los jugadores rompieron el silencio y con mucha emoción hablaron de lo que sucedió en la cancha y qué vendrá ahora de su parte para los próximos juegos.

¿Qué dijo Daniel Muñoz tras su primer gol en el Mundial 2026?

Luego de marcar tres goles en su debut durante la Copa Mundial 2026, los jugadores de La Selección Colombia revelaron detalles de lo que fue este primer partido.

Así explicó Daniel Muñoz la jugada que abrió el marcador para Colombia
Daniel Muñoz reveló qué le dijo a Luis Díaz antes de marcar en el Mundial 2026.. (AFP/ Alfredo ESTRELLA)

Por su lado, Daniel Muñoz, quien con una gran jugada logró anotar el primer gol durante los primeros minutos de juego, habló y explicó cómo se dio este momento.

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El lateral derecho explicó que él ya había hablado con uno de sus compañeros para trabajar en equipo: "yo ya le había dicho a Luis que cuando la tenga, me mire”, explicó. Así mismo, expresó que, le tiró un balón muy bueno y él se tiró hacia la red.

¿Qué dijo Daniel Muñoz sobre el futuro de La Selección Colombia en el Mundial 2026?

Ante tanta emoción y luego de este primer partido en el Mundial 2026, los colombianos tienen todas las expectativas puestas sobre la tricolor y anhelan que se avance más.

Daniel Muñoz reveló qué le dijo a Luis Díaz antes de marcar en el Mundial 2026
Daniel Muñoz contó el secreto detrás de su primer gol en el Mundial 2026. (AFP/ Alfredo ESTRELLA)

Sin embargo, Daniel Muñoz dijo que van partido a partido sin estar adelantándose al futuro, por lo que explicó que deben seguir viviendo el día a día con los entrenamientos, enfocados en el siguiente partido contra República Democrática del Congo, el cual se jugará el martes 23 de junio.

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