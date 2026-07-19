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Ciclista protagonizó aparatosa caída en el Tour de Francia: sufrió fractura y lo llevaron en ambulancia

Jonas Vingegaard se perdió el Tour de Francia luego de fuerte caída en carrera de este 19 de julio.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
caida de Jonas Vingegaard
Jonas Vingegaard sufrió fuerte caída en el Tour de Francia/AFP: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

El ciclista Jonas Vingegaard sorprendió a sus miles de fanáticos luego de sufrir una fuerte caída en la mañana de este domingo 19 de julio en el Tour de Francia.

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¿Cómo fue la caída de Jonas Vingegaard en el Tour de Francia?

Durante la etapa 15 y a casi 20 kilómetros de la meta, el deportista perdió el control de bicicleta en una curva mientras descendía, que le provocó una fractura.

ciclista sufre caida en el tour de francia

Debido a su caída, otros ciclistas también se vieron afectados como Sepp Kuss, Isaac del Toro y Brandon McNulty, pero estos lograron levantarse y continuar con la carrera.

Según se pudo ver en las grabaciones, el ciclista se resbaló y duró varios segundos en el piso, mientras el equipo médico correspondiente lo atendían.

Después este, se levanta con uno de sus brazos vendados y es llevado en ambulancia.

Al parecer, se fracturó la clavícula derecha, sin embargo, se está a la espera de confirmarse el diagnóstico oficial.

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¿Cómo reaccionó Mario Sabato tras el abandono de Jonas Vingegaard del Tour Francia?

El periodista argentino Mario Sabato, que narró la carrera en el Canal RCN, se mostró bastante asombrado por la situación y le dedicó un sentido mensaje de motivación.

mario sabato tras caida de jonas vingegaard

"Se retira Jonas Vingegaard, no te lo puedo creer. Hoy que venían haciendo todo, pobrecito, fuerza percador, fuerza mi rey, tranquilo, van a haber más oportunidades, qué mala noticia", expresó.


Cabe destacar que, muchos de los fanáticos del ciclismo se mostraron bastante afectados por este abandono debido a que para muchos se catalogaba como el posible campeón del Tour de Francia.

Vingegaard se encontraba en el segundo lugar en la clasificación general, con 4 minutos y 30 segundos por detrás del líder de la tabla Tadej Pogačar.

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Por el momento, no se conocen más detalles de su estado de salud, pero sus fanáticos están a la espera de los informes y de cómo seguirá la competencia tras su abandono, detallando que ahora se puso más reñido ese podio.

Recuerda que puedes estar al tanto de todo lo que ocurre con el Tour de Francia a través de la pantalla del Canal RCN.

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