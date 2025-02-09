Chloë Grace Moretz se casó con Kate Harrison en una romántica ceremonia tras siete años juntas

La actriz de 38 años, Chloë Grace Moretz y la modelo Kate Harrison unieron sus vidas en una ceremonia privada celebrada durante el fin de semana del Día del Trabajo en Estados Unidos.

El evento, seguido de cerca por la revista Vogue, reunió a familiares y amistades cercanas en un ambiente lleno de sorpresas y muy original al estilo de la famosa actriz.

La boda de Chloë Grace Moretz y Kate Harrison con actividades inesperadas

La celebración no se limitó al protocolo tradicional. Las invitadas disfrutaron de jornadas al aire libre con paseos a caballo, pesca y juegos de póker, además de una noche de baile. La idea, según compartieron, era que la boda fuera un espejo de lo que como pareja disfrutan en su vida cotidiana.

Chloë Grace Moretz: amor y boda con Kate Harrison. (Foto: Michael Tran / AFP)

En cuanto a la moda, Louis Vuitton fue la casa elegida para los diseños que acompañaron a las novias. Moretz vistió primero un traje azul celeste con velo a juego, creado en colaboración con Nicolas Ghesquière, director creativo de la firma. Más tarde, cambió a un conjunto blanco de chaqueta y pantalón, acompañado de un sombrero vaquero para dar inicio a la noche de baile.

Harrison, por su parte, apareció con un vestido blanco de corte clásico y velo de catedral para la ceremonia. Posteriormente transformó su look en una versión moderna con corsé, pantalón y una sobrecapa transparente, adornada con detalles metálicos que aportaban un aire contemporáneo.

Tras 7 años de relación, Chloë Grace Moretz y Kate Harrison dijeron “sí”

La pareja comenzó a llamar la atención en 2018, cuando fueron vistas en Malibú. Desde entonces, decidieron mantener una vida en común con bajo perfil mediático, compartiendo con el público solo pequeños destellos de su relación.

Fue en enero de 2025 cuando confirmaron su compromiso con una publicación en redes sociales mostrando los anillos que diseñaron junto a la joyera Elizabeth Potts.

Las sortijas, elaboradas con diamantes victorianos, fueron concebidas como piezas que podrían convertirse en herencia familiar.

Así fue la boda de Chloë Grace Moretz. ( Foto: DIMITRIOS KAMBOURIS / Getty Images / AFP)

Recordemos que la actriz estadounidense inició su carrera a los siete años en la película The Amityville Horror (2005). Alcanzó la fama mundial con Kick-Ass (2010) y Let Me In (2010). Más adelante participó en Hugo (2011) de Martin Scorsese, Carrie (2013), If I Stay (2014) y The 5th Wave (2016). Además de su trabajo en cine, ha modelado y es reconocida por su activismo social y apoyo a la comunidad LGBTQ+.