Celebridad contrajo una peligrosa bacteria por culpa de una toalla, ¿qué pasó?

Una personalidad de internet se ha hecho viral al contar el caso que le ocurrió al hospedarse en un hotel.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Una bacteria habría afectado el rostro de la celebridad.
La celebridad relató en redes sociales lo que le ocurrió tras secarse con una toalla. Fotos. Freepik

Las redes sociales se han llenado de comentarios y reacciones tras conocerse un impactante caso ocurrido con Bethenny Frankel, una personalidad, empresaria y escritora estadounidense, que, además, hizo parte del programa de telerrealidad ‘The Apprentice: Martha Stewart’.

¿Una celebridad contrajo una bacteria por culpa de una toalla?

Frankel contó en sus redes que contrajo una infección bacteriana tras secarse con la toalla de la habitación de un hotel, en el cual se había hospedado.

"Internet es un lugar muy aterrador. Así que tuve una infección bacteriana por las toallas", dijo la mujer y agregó que se empezó a dar cuenta de la delicada situación cuando acariciaba a su perro.

"Le pasó una vez a mi hija. Ella fue quien lo reconoció cuando me pasó a mí, y comenzó a pasarle a ella. Las toallas contienen bacterias, al igual que las sábanas”, manifestó Bethenny, generando gran revuelo entre los internautas.

La infección apareció en su rostro y ella cree que se podría haber dado porque, al parecer, la toalla habría estado en contacto con comidas, bebidas y hasta el calor.

Frankel cree que el personal del hotel no lavó la toalla de inmediato y prefirió dejarla en un lugar, donde, al parecer, habría surgido la bacteria

"Estos contenedores con comida y bebida y calor y Dios sabe qué, no voy a entrar en detalles… simplemente no es higiénico en ninguna situación”, dijo Bethenny, quien contó la situación también en un video publicado en la plataforma de TikTok.


La celebridad reveló que su dermatólogo le reveló que la bacteria sí habría sido consecuencia de un contacto con la toalla, incluso, agregó que el experto le dijo que hasta una toalla bien limpia puede contener bacterias.

"Las esponjas de maquillaje, puedes limpiarlas tanto como quieras. Contienen bacterias, al igual que las borlas de polvo, al igual que los pinceles de maquillaje, así que tienes que hacer lo mejor que puedas, no puedes vivir dentro de una burbuja, pero solo te digo que nunca, nunca en mi vida volveré a usar una toalla o sábana de hotel", añadió.

La toalla habría afectado a la celebridad, según afirmó ella.
Unas toallas, según la celebridad, le habrían causado la bacteria. Foto: Freepik

El caso de Bethenny Frankel le ha dado la vuelta a las redes sociales, pues ella se encargó de contar con detalle lo sucedido y hasta alertó a demás personas, especialmente, cuando vayan a quedarse en un hotel.

¿Quién fue la influencer que falleció tras haber anunciado su muerte?

Así como Frankel, Sara Bennett también ha estado en boca de todos en las redes. La influencer falleció tras anunciar su propia muerte.

Bennett empezó a compartir contenido en 2020 con un propósito diferente: promocionar su negocio de organización profesional llamado The Ananda Edit. Sin embargo, su vida dio un giro en marzo de 2023 cuando recibió el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica.

Al final, la enfermedad terminó por acabar con la vida de la influenciadora, pero sí ha llamado poderosamente la atención la forma en que anticipó lo que le ocurriría.

