Falleció reconocida modelo e influencer tras luchar contra un cáncer poco común

La joven modelo japonesa falleció a los 27 años tras documentar en redes su lucha contra un cáncer poco común.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Falleció reconocida modelo japonesa debido a un raro cáncer.
Falleció reconocida modelo japonesa debido a un raro cáncer. (Foto FreePik)

La industria del modelajeyy las redes sociales se encuentran de luto tras conocerse el fallecimiento de una joven influencer japonesa, quien durante los últimos años compartió de manera abierta su batalla contra una enfermedad poco común.

La noticia fue confirmada por su familia a través de redes sociales y generó una ola de mensajes de despedida por parte de seguidores y colegas.

La creadora de contenido murió el pasado 5 de enero, a los 27 años, luego de enfrentar complicaciones de salud derivadas de un cáncer agresivo que le fue diagnosticado en 2023.

¿Quién es la reconocida modelo e influencer que falleció?

Se trata de Aoi Fujino, una modelo japonesa con una comunidad de más de 70 mil seguidores en Instagram, reconocida por su trabajo en sesiones fotográficas, eventos especializados y colaboraciones con medios impresos y digitales en Japón.

Su popularidad no solo se debió a su carrera en el modelaje, sino también a la cercanía con la que compartía aspectos de su vida personal. Tras su diagnóstico, Aoi decidió hablar abiertamente sobre los retos físicos y emocionales que enfrentaba, generando un vínculo profundo con su audiencia, que seguía de cerca cada actualización sobre su estado de salud.

Su historia trascendió las redes, convirtiéndose en un referente de resiliencia y honestidad para quienes atravesaban situaciones similares.

Aoi Fujino falleció a causa de un extraño y agresivo cáncer.
Aoi Fujino falleció a causa de un extraño y agresivo cáncer. (Foto FreePik)

¿Qué enfermedad padecía la modelo japonesa?

Aoi Fujino fue diagnosticada con rabdomiosarcoma, un tipo poco frecuente y agresivo de cáncer de tejidos blandos. Según contó en entrevistas, acudió inicialmente al médico tras experimentar una pérdida parcial de audición, lo que llevó a una biopsia que confirmó la presencia de un tumor maligno.

Tras recibir el diagnóstico, inició tratamientos médicos intensivos, incluyendo quimioterapia, que la obligaron a reducir su actividad profesional y alejarse temporalmente de la vida pública. Aun así, decidió documentar su proceso con el objetivo de generar conciencia sobre la enfermedad y acompañar a otras personas que vivían situaciones similares.

Aoi Fujino murió debido a rabdomiosarcoma
Aoi Fujino murió debido a rabdomiosarcoma, un cáncer extraño. (Foto IA)

A finales de diciembre, la influencer compartió una carta emotiva en la que anunció su retiro definitivo de la creación de contenido. En el mensaje, expresó su frustración por no poder despedirse de su comunidad como lo había imaginado y reconoció que su salud se encontraba en un punto delicado.

En el texto, también reveló que había regresado a su ciudad natal meses atrás y que, desde entonces, su condición física había empeorado, obligándola a enfrentar un día a día marcado por el dolor y la incertidumbre.

Aunque tras su diagnóstico se alejó de los escenarios, Aoi hizo un intento por retomar algunas actividades públicas en 2024. Incluso asistió a eventos y manifestó su deseo de volver a crear contenido, asegurando que no quería vivir con miedo al futuro.

Sin embargo, pese a recibir reconocimientos por su trabajo y trayectoria, su estado de salud continuó deteriorándose, lo que finalmente le impidió mantener una agenda activa.

