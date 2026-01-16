Jhon Alex Castaño rompe el silencio tras críticas de Giovanny Ayala al homenaje de Yeison Jiménez
Giovanny Ayala causó polémica al cuestionar algunos comportamientos de colegas en el homenaje a Yeison Jiménez.
Giovanny Ayala continúa siendo tema de conversación en redes sociales luego de compartir su opinión sobre el comportamiento de algunos colegas durante el homenaje a Yeison Jiménez, realizado en Bogotá. A la conversación se sumó Jhon Alex Castaño, quien estuvo presente en el evento, para dar su punto de vista frente a las declaraciones de Ayala.
¿Qué dijo Giovanny Ayala sobre el homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá?
Luego de que se viralizara en redes sociales diversos contenidos alusivos al homenaje a Yeison Jiménez y su equipo en el Movistar Arena de Bogotá el pasado miércoles 14 de enero, Giovanny Ayala compartió un análisis que no gustó a varios usuarios en las redes sociales y colegas.
El artista, quien no estuvo presente en el evento debido a que no habría sido invitado por los organizadores, comentó por medio de sus redes sociales que le parecía reprochable el comportamiento que tuvieron algunos colegas al tomarse el evento de “recocha”, además de cuestionar el hecho de que varios de ellos estuvieran en aparente estado de embriaguez.
Parecía una feria de Carnavales de Barranquilla, uno de mechoncito aquí, saltando, y saltando, buscando protagonismo. No había un sentimiento de vacío, de tristeza, solamente parecía un carnaval
¿Cómo reaccionó Jhon Alex Castaño a las críticas de Giovanny Ayala sobre el homenaje a Yeison Jiménez?
Poco a poco, varios artistas que estuvieron presentes en el homenaje a Yeison Jiménez se han pronunciado frente a la polémica en la que hoy se ve envuelto Giovanny Ayala por sus comentarios sobre el evento y el comportamiento de algunos colegas. Entre ellos está Jhon Alex Castaño, quien rompió el silencio para referirse al tema.
El cantante respondió a una pregunta relacionada con esta situación durante una reciente dinámica en redes sociales, donde dio su punto de vista sobre lo ocurrido con Ayala: “No sé, cada uno tiene sus historias y su forma de pensar. Cada quien tiene su locura”.
Con esto, Jhon Alex Castaño dejó clara su postura frente a las críticas de Giovanny Ayala, señalando que cada persona tiene su propia manera de pensar.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike