Cantante vallenato rompió en llanto en pleno concierto y su reacción se hizo viral

Jean Carlos Centenero protagonizó un hecho que rápidamente se hizo viral en redes sociales. El experimentado artista vallenato no pudo contener la emoción al cantar en vivo con Jorge Celedón.

¿Cuál es el momento en que Jean Carlos Centeno llora mientras canta con Jorge Celedón?

El video ha llamado la atención de los internautas y ha dejado en evidencia el cariño y respeto que existe entre estos dos intérpretes vallenatos.

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Jean Carlos y Jorge interpretaban la letra del sencillo titulado ‘Por estar adorándote’ cuando empezó a cambiar el rostro de Centeno. Las lágrimas empezaron a brotar en él, tanto, que se abrazó hacia Celedón y hasta se secó el llanto con la ropa de su colega.

Seguramente, varios recuerdos llegaron a la mente de Jean Carlos, pues con Celedón compartió escenario en gran cantidad de ocasiones cuando hacían parte del Binomio de Oro de América.



Por varios años, Jean Carlos y Celedón fueron los vocalistas principales de la agrupación vallenata fundada por Israel Romero y Rafael Orozco. Celedón, sin embargo, dejó la agrupación para emprender su camino como solista; posteriormente, hizo lo propio Centeno.

Jean Carlos Centeno protagonizó un viral momento en redes sociales. Foto: AFP - Bryan Steffy

Los artistas colombianos unieron sus voces en canciones como ‘Distintos destinos’ y ‘Cómo te olvido’, que son grandes éxitos dentro del género vallenato, y pese al tiempo se evidencia que la amistad entre ellos es incondicional y sólida.

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¿Qué opinaron los internautas por el llanto de Jean Carlos Centeno en pleno concierto?

El momento protagonizado por Jeanca fue muy comentado en redes sociales. Rolando Ochoa, experimentado acordeonero, que ha sido fórmula de Martín Elías y Silvestre Dangond, escribió: “el valor de la amistad y el amor de amigo”.

Otros cibernautas comentarios, además: “Me imagino que se acordó, lo duro que fue el inicio de ambos y hoy están triunfando”, “son buenos amigos, me dio risa que se limpió las lágrimas con la camisa de Jorge como un joven”, “son los mejores! Admiración profunda por este par de titanes de nuestra música!”, “el mejor binomio que hubo después de Rafael Orozco, yo creo que llora de nostalgia de la mejor época de su carrera juntos”.

¿Por qué Jean Carlos Centeno y Jorge Celedón dejaron el Binomio de Oro de América?

El Binomio de Oro de América es una de las agrupaciones vallenatas más importantes de Colombia. Dicha organización musical ha visto desfilar a grandes voces del género y ha llegado a ser llamada como ‘la universidad del vallenato’.

Rafael Orozco fue el primer vocalista del Binomio, pero con su muerte en junio de 1992 debió ser buscado un reemplazo. Tiempo después llegaron Jean Carlos Centeno y Jorge Celedón, quienes elevaron el nivel por sus grandes voces y sentimiento al interpretar las letras.

Israel Romero (centro) fundó el Binomio de Oro de América junto a Rafael Orozco. Foto: AFP - Robyn Beck

Esta dupla brilló por largo tiempo, hasta que Celedón decidió que era el momento de buscar su propio rumbo y así arrancó su camino como solista. Centeno le siguió los pasos y ‘El Pollo’ Isra debió buscar nuevos vocalistas.

Hoy en día, Jeanca y Jorge gozan de mucha popularidad y son referentes dentro de su género, mientras que el Binomio sigue su actividad en la industria, aunque ahora con nuevos talentos musicales.