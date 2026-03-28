En las últimas horas, el nombre de una reconocida actriz colombiana llamada María Manuela Gómez se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confesar que se casó.

Además, la noticia ha generado una gran variedad de opiniones mediante las distintas plataformas digitales tras reaparecer luego de varias semanas con un emotivo video compartido en sus redes, revelando que está atravesando por un importante momento.

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¿Quién es el actor con el que se casó la actriz de enfermeras María Manuela Gómez?

Tras el emotivo video que compartió la actriz María Manuela Gómez en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 266 mil seguidores, muchos navegantes se han preguntado acerca del especial video que compartió junto a su esposo cuando se casaron.

Así fue la boda de la actriz María Manuela Gómez. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, muchos internautas se han preguntado acerca de quién es el hombre con el que María Manuela Gómez se casó el pasado 27 de marzo, generando una ola de reacciones por parte de los internautas.

Con base en esto, te contaremos quién es el hombre que tuvo la oportunidad de casarse junto a la actriz María Manuela, con quien tendrá la oportunidad de construir un enriquecedor futuro.

El hombre con el que la actriz dio el “sí” fue con Gabriel Bureau, con quien se evidencia mediante sus redes sociales que han tenido una especial relación desde hace un largo periodo de tiempo.

En la actualidad Gabriel cuenta con su cuenta oficial de Instagram con 304 seguidores y tiene su red social en privado. Aunque por el momento no se sabe con exactitud a lo que se dedica, se refleja que ha vivido importantes momentos junto a la actriz tras salir del país.

¿Quién es Gabriel Bureau, con quien se casó la actriz María Manuela Gómez de Enfermeras? | Foto: Canal RCN

¿Cómo fue la boda de María Manuela Gómez y Gabriel Bureau en las últimas horas?

Según se refleja en la última publicación de María Manuela Gómez mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 266 mil seguidores, se refleja que la boda que ella tuvo con Gabriel fue en lo civil.

Así también, tomaron la decisión de mantener en privado el matrimonio, pues contaron con la presencia de las personas más allegadas a ellos, con quienes han tenido la oportunidad de compartir valiosos momentos en su relación.