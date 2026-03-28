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Luisa Cortina es tendencia tras salir por segunda vez de La casa de los famosos Colombia

Luisa Cortina salió por segunda vez de La casa de los famosos Colombia, pero su despedida no fue como esperaba.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Luisa Cortina salió por segunda vez de La casa de los famosos Colombia
Luisa Cortina salió por segunda vez de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN | Freepik).

El pasado viernes 27 de marzo los participantes de La casa de los famosos Colombia recibieron de manera oficial a Beba y Marilyn Patiño, quienes reingresaron a la competencia tras ser resucitadas. Sin embargo, dejó por fuera una vez más a Luisa Cortina, quien tuvo que abandonar el lugar por segunda vez, llevándose toda la atención en redes sociales por su incómoda despedida.

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¿Por qué Luisa Cortina es tendencia tras salir por segunda vez de La casa de los famosos Colombia?

Luisa Cortina reingresó a La casa de los famosos Colombia el pasado lunes 23 de marzo junto a Beba de la Cruz y Marilyn Patiño como parte del poder de resurrección. Las participantes tuvieron toda la semana para demostrar ante los participantes y el público quién debería volver a la competencia de manera permanente.

La casa de los famosos Colombia: regresan Beba y Marilyn, ¿cómo se vivió la votación?
Así reaccionó Luisa Cortina tras el anuncio del regreso de Beba y Marilyn en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Tras una semana llena de polémicas y enfrentamiento, se dio a conocer el pasado viernes 27 que Beba había sido resucitada por obtener la mayor cantidad de votos de los participantes, mientras que Marilyn logró el apoyo suficiente por parte de los televidentes. Esto dejó por fuera una vez más a Luisa Cortina, quien tuvo que abandonar la casa por segunda vez.

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La joven exparticipante quiso dirigir unas palabras a sus compañeros, sin embargo nadie le puso atención, ignorándola por completo. La reacción de Cortina ante la situación se volvió rápidamente viral en redes sociales, en donde memes y comentarios de internautas comenzaron a surgir.

"Gracias por el amor, el cariño, a todos, decirles que se hagan una pregunta importante... bueno, no les diré nada", expresó en su momento.

¿Cómo reaccionaron los internautas a la salida de Luisa Cortina de La casa de los famosos Colombia?

Tras su eliminación, los internautas reaccionaron de inmediato con una ola de comentarios, memes y opiniones divididas sobre lo ocurrido dentro del reality, especialmente por la forma en la que se dio su despedida.

Estos fueron algunos de los comentarios en redes: “Hizo el oso por segunda vez”, “Marcelo: Luisa a la salida por favor, llévenla, llévenla”, “Cuál era la pregunta importante JAJAJA”, “sentí vergüenza ajena la verdad”, “la verdad por más que sea a mí sí me dio pesar, eso se siente feíto”.

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