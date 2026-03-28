El nombre de Emiro Navarro se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales en los últimos meses no solo por ser un reconocido creador de contenido digital, sino que también, por su paso en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Además, Emiro ha dividido una gran variedad de comentarios tras ser uno de los participantes en MasterChef Celebrity 2026, en donde se espera que demostrará sus múltiples habilidades en el campo gastronómico.

Por su parte, el influenciador ha generado diversos comentarios por parte de los internautas tras causar preocupación con unas heridas a causa de un inesperado hecho por el que atravesó recientemente.

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¿Qué le ocurrió a Emiro Navarro tras mostrar heridas en sus redes sociales?

Es clave mencionar que Emiro se ha destacado no solo por ser un reconocido creador de contenido digital, sino que también, por contar varios acontecimientos de su vida personal mediante sus redes sociales.

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Por este motivo, el famoso compartió en horas de la mañana de este 28 de marzo en sus historias en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores que atravesó por un complicado momento tras algunas heridas que presentó, pues expresó las siguientes palabras tras la aparente quemadura que tuvo:

“Heridas de guerra en MasterChef Celebrity”, agregó Emiro.

Así fue el paso de Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

A causa de esta fotografía que el famoso compartió en sus redes sociales, varios de sus seguidores se encuentran bajo la expectativa de lo que le sucedió. Sin embargo, mostró que ya recibió los respectivos consejos de especialistas para tener una pronta recuperación.

¿Cómo fue el paso de Emiro Navarro en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia 2026?

Esta foto compartió Emiro Navarro compartiendo su reciente herida. | Foto: Canal RCN

Recordemos que, en el 2025, Emiro Navarro adquirió gran popularidad por parte de los televidentes al ser parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Así también, Emiro demostró a lo largo de la competencia que tenía gran habilidad en el campo de la cocina, en especial, por compartir varias recetas. Por ello, los navegantes están bajo la expectativa de lo que ocurrirá en la próxima edición de MasterChef Celebirty.