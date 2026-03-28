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Jhonny Rivera cumplirá millonario sueño a Jenny López: esto reveló desde Dubái

Jhonny Rivera reveló desde Dubái que le cumplirá un millonario sueño a su esposa, Jenny López, durante su luna de miel.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López da giro inesperado
La luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López da giro inesperado. (Foto Canal RCN).

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera sorprendió a sus seguidores al revelar desde Dubái que en los próximos días le cumplirá un millonario sueño a su esposa, Jenny López. El artista colombiano compartió detalles de este gesto en medio de su luna de miel, generando gran expectativa sobre la promesa que planea hacer realidad.

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¿Cuál es el millonario sueño que Jhonny Rivera le cumplirá a Jenny López en su luna de miel?

Jhonny Rivera y Jenny López inician una nueva aventura en medio de su luna de miel, la pareja finalizó su estadía en Maldivas para dar paso a un nuevo destino turístico: Dubái. Una vez llegaron a su lujoso hotel, el reconocido cantante aprovechó para realizar una pequeña dinámica de preguntas y respuestas en la que terminó revelando el millonario sueño que le cumplirá a su esposa en los próximos días.

Jhonny Rivera y Jenny López sorprenden al mostrar su lujosa suite en plena luna de miel en Dubái
Jhonny Rivera y Jenny López sorprenden al mostrar su lujosa suite en plena luna de miel en Dubái. (Foto Canal RCN).

Según comentó Rivera por medio de un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, aunque tenían muchos planes en Dubái, el destino que más le emocionaba a su esposa era Kenia, pues este país será visitado para cumplirle su sueño de participar en un zafari y conocer jirafas.

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“En Dubái tenemos planeado muchas cosas, pero de aquí vamos para Nairobi, luego vamos para Kenia a un Zafari, que era uno de los sueños de la señorita que está por allá atrás. Quería ir a conocer las jirafas, y ya, para Colombia”.

De esta manera, tras cumplir este especial anhelo en Kenia, la pareja pondrá fin a su recorrido por el exterior y regresará a Colombia para retomar su vida cotidiana, luego de una luna de miel llena de experiencias inolvidables.

¿Cuándo regresarán Jhonny Rivera y Jenny López a Colombia?

Vale la pena destacar que Jhonny Rivera y Jenny López regresarán a Colombia en la segunda semana de abril, pues tienen previsto realizar un concierto en la finca del artista popular que decidió planear poco antes de comenzar su luna de miel.

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De esta manera, una vez terminen sus vacaciones por el exterior, la pareja de recién casados volverá a compartir con sus fanáticos en uno de los entornos más apetecidos: su finca cerca a Pereira.

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