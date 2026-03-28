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Karina García sorprende con lujosa fiesta para el cumpleaños de su hijo Valentino

Karina García celebró el cumpleaños de su hijo Valentino con una lujosa fiesta que llamó la atención en redes sociales.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así fue la lujosa fiesta que Karina García le hizo a su hijo Valentino
Así fue la lujosa fiesta que Karina García le hizo a su hijo Valentino. (Foto Canal RCN).

La reconocida influenciadora Karina García celebró el cumpleaños de su hijo menor Valentino con una lujosa fiesta que no pasó desapercibida en redes sociales. La panelista de ¿Qué hay pa’ dañar? En La casa de los famosos Colombia, sorprendió con una celebración llena de detalles exclusivos, decoración temática y actividades que rápidamente captaron la atención de sus seguidores.

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¿Cómo fue la lujosa fiesta de Valentino, el hijo menor de Karina García?

Durante la tarde de este sábado 28 de marzo, Karina García sorprendió a sus cientos de seguidores en redes sociales con una serie de videos en los que mostró parte de la fiesta de cumpleaños que organizó para celebrar a su hijo menor, Valentino.

Karina García sorprende con espectacular fiesta de cumpleaños para Valentino
Karina García sorprende con espectacular fiesta de cumpleaños para Valentino. (Foto Canal RCN).

En las historias publicadas en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, se pudo apreciar gran parte de la decoración y la temática de la celebración, pues Karina optó por un escenario playero que contaba con inflables acuáticos en los que los niños podían divertirse.

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Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que la creadora de contenido habría invertido en trajes de baño para todos los invitados con el mismo estampado, para que todo combinara a la perfección.

En medio de una celebración llena de color, diversión y detalles pensados al máximo, la fiesta de Valentino se convirtió en tema de conversación en redes sociales, donde los seguidores de Karina García no tardaron en reaccionar ante la originalidad y el nivel de producción del evento.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Karina García a la fiesta de Valentino?

De esta manera, la fiesta de cumpleaños de Valentino, hijo de Karina García, no solo llamó la atención por su lujosa producción, sino también por las reacciones que generó entre los fanáticos de la creadora de contenido.

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En redes sociales, los seguidores no tardaron en comentar los detalles del evento, destacando la decoración, la temática playera y la dedicación con la que fue organizada la celebración para el menor. Por lo pronto Karina García no ha compartido más detalles sobre la celebración.

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