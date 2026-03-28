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Andrea Valdiri causó gran impacto al comer monojojoys vivos en el Amazonas | VIDEO

Andrea Valdiri sorprendió al mostrarse comiendo monojojoys vivos en el Amazonas: impactante video.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Andrea Valdiri sorprende al comer monojojoys vivos en el Amazonas
Andrea Valdiri sorprende al comer monojojoys vivos en el Amazonas. (Foto Canal RCN | Freepik).

La reconocida influenciadora barranquillera Andrea Valdiri generó revuelo en redes sociales tras compartir un impactante momento desde el Amazonas, donde se mostró comiendo monojojoys vivos, una práctica tradicional de la región que sorprendió a muchos de sus seguidores.

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¿Cómo fue el momento en que Andrea Valdiri comió mojojoys vivos en el Amazonas?

Durante la tarde de este sábado 28 de marzo, Andrea Valdiri compartió en sus redes sociales varios videos en los que mostró el inicio de su aventura en el Amazonas. La influenciadora registró su llegada al aeropuerto de Leticia, donde recibió una cálida bienvenida, y luego su traslado a la Isla de los Micos, ubicada a unos 20 kilómetros del municipio.

¿Cómo fue el impactante momento en que Andrea Valdiri comió monojojoys vivos?
¿Cómo fue el impactante momento en que Andrea Valdiri comió monojojoys vivos? (Foto Canal RCN).

En el lugar vivió diversas experiencias nuevas que, en un principio, la llenaron de emoción. No obstante, al llegar a la zona de comidas se encontró con uno de los platos típicos de la región: el mojojoy, una larva comestible que suele consumirse viva o en preparaciones como asada o frita.

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Sin dudarlo, Valdiri decidió probarlo vivo y documentó todo el proceso, lo que impactó a sus seguidores. La creadora de contenido tomó una de las larvas y la consumió frente a la cámara, generando todo tipo de reacciones entre quienes vieron el video.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al ver a Andrea Valdiri comer mojojoys vivos?

Lo cierto es que el impactante momento no tardó en viralizarse en las redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron con sorpresa, asombro e incluso algunos con rechazo ante la forma en que la influenciadora decidió probar este alimento tradicional del Amazonas.

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Y es que, mientras algunos destacaron su valentía para vivir la experiencia, otros no ocultaron su impresión por la crudeza de la escena: “no soy capaz, me dio demasiada impresión”, “esa mujer sí se le mide a todo, qué valentía”, “yo lo he probado asado y es rico, pero así vivo no”, “me dolió hasta a mí cuando le arrancó la cabeza”, “respeto las tradiciones, pero no podría hacerlo”, fueron algunos de los comentarios.

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