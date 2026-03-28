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Aura Cristina Geithner se pronuncia tras su pronta llegada a La casa de los famoso Col

Tras su próximo ingreso a La casa de los famosos Col, Aura Cristina Geithner rompe el silencio de todo lo que hará.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Aura Cristina Geithner se pronuncia tras su pronta llegada a La casa de los famoso Col
Esto dijo Aura Cristina Geithner en sus redes. | Foto: Buen Día, Colombia

En los últimos días, una gran variedad de internautas ha generado múltiples comentarios mediante las diferentes plataformas digitales acerca de todos los acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, el pasado 27 de marzo, una gran variedad de televidentes dejó varios comentarios mediante las redes sociales acerca del próximo ingres de la actriz y cantante Aura Cristina Geithner.

Por esta razón, la famosa compartió una de sus últimas palabras en medio de sus redes sociales antes de ingresar a la casa más famosa del país.

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¿Cuáles fueron las recientes palabras de Aura Cristina Geitner tras su próximo ingreso a La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que Aura Cristina Geithner no solo se ha destacado por su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por tener una especial conexión con sus seguidores.

Aura Cristina Geithner se pronuncia tras su pronta llegada a La casa de los famoso Col
¿Cuándo ingresará Aura Cristina Geithner a La casa de los famosos Colommbia? | Foto: Buen Día, Colombia

Por esta razón, desde que se confirmó su próximo ingreso a La casa de los famoso Colombia, la actriz compartió recientemente sus primeras palabras mediante un video en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, expresando las siguientes palabras:

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“Bueno, aquí estoy viviendo los últimos momentos en mi camita porque muy pronto voy a estar en La casa de los famosos Colombia, en Canal RCN. Yo la verdad no sé si voy a reír o llorar, pero ahí estaré. No se lo pierdan, los quiero mucho”, agregó Aura Cristina.

Con base en estas palabras, los internautas han generado una gran variedad de opiniones mediante las distintas plataformas digitales, en especial, por su buen sentido del humor y carismática personalidad.

Aura Cristina Geithner se pronuncia tras su pronta llegada a La casa de los famoso Col
¿Qué se espera de Aura Cristina Geithner en La casa de los famosos Colombia? | Foto: Buen Día, Colombia

¿Qué se espera del ingreso de Aura Cristina Geithner en La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que Aura Cristina Geithner no solo ha sido una de las figuras más destacadas del entretenimiento colombiano, sino que también, por ser una persona que comparte lo que piensa sin ningún tipo de filtro.

Por ello, los internautas se encuentran bajo la expectativa de lo que será su participación en la casa más famosa del país.

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