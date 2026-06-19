Camarógrafo derribado en el partido de Colombia reapareció y así fue la reacción del jugador de Uzbekistán

El pasado miércoles 17 de junio, Colombia debutó en la Copa Mundial FIFA 2026 al enfrentarse a Uzbekistán, ganando tras tres goles a uno en Ciudad de México.

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Este partido causó mucha conmoción debido a lo sucedido entre el jugador número 2 del equipo asiático, pues Abdulkadir Khusanov al querer ir tras la pelota y atacar a Lucho Díaz, lo que hizo fue derribar a un camarógrafo.

De hecho, en vivo quedó registrado como se cae la cámara y desde otros ángulos, se notó cómo el hombre fue embestido. Ahí mismo, personal de la FIFA corrieron para auxiliarlo y él quedó unos minutos tendido en el piso.

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De acuerdo con lo que se ve en los videos, es que se lastimó una pierna porque se la masajeaba mientras seguía en la cancha y posteriormente, salió del estadio en ambulancia, pero se vio que caminaba cojo.

Horas más tarde, el camarógrafo reapareció y Khusanov reaccionó a la foto que ya se hizo viral en redes.

Revelan cómo reaccionó el jugador de Uzbekistán al ver al camarógrafo que derribó. (Foto/ Federación Colombiana de Fútbol)

¿Cómo reaccionó Abdulkadir Khusanov tras embestir al camarógrafo en el partido contra Colombia?

En horas de la noche del jueves 18 de junio, luego de la polémica que protagonizó el jugador Abdulkadir Khusanov de Uzbekistán con el camarógrafo, el futbolista reapareció en sus redes reaccionando al gesto que tuvo con el hombre.

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Pues desde el Instagram de la Selección de Uzbekistán, compartieron una foto del jugador con su camiseta y al lado la imagen del camarógrafo con la misma prenda firmada.

Esta imagen la compartió Khusanov en sus historias, pronunciándose sobre lo sucedió, aunque no dijo nada, porque el comunicado explicó que él extendió unas disculpas.

Reapareció el camarógrafo y el jugador de Uzbekistán reaccionó. (Foto: Freepik)

¿Hay detalles del camarógrafo tras ser embestido en el partido de Colombia VS Uzbekistán?

No hay detalles sobre el estado de salud del camarógrafo y tampoco datos de su identificación, pues solo sale la foto de él sonriente en el post de las redes de La Selección de Uzbekistán.

Lo que sí, es que el hombre estaría bien y solo habría sido el impacto, porque de lo contrario, la FIFA ya habría emitido algún comunicado.

Por ahora, las redes siguen pendientes de saber si el camarógrafo volvería pronto a sus labores en el Mundial 2026.