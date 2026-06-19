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Ella es la bella esposa del Cucho Hernández, de la Selección Colombia

Camila Acevedo se llevó el corazón del futbolista 'Cucho' Hernández, quien hizo la asistencia del tercer gol de Colombia contra Uzbekistán.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
esposa del cucho hernandez de la seleccion colombia mundial 2026
Esposa del Cucho Hernández acapara miradas/AFP: Mike Nowak

El futbolista Juan Camilo 'Cucho' Hernández, de la Selección Colombia, ha acaparado toda la atención en redes sociales luego de su sorprendente asistencia a Jamilton Capaz, quien hizo el tercer gol de la tricolor contra la Selecicón de Uzbekistán en el Mundial 2026.

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¿Quién es el 'Cucho' Hernández?

El jugador, que nació el 20 de abril de 1999 en Pereira, desde muy pequeño demostró su amor por el fútbol y desde entonces se ha estado preparando en diferentes equipos a nivel nacional para cumplir su sueño de ser jugador profesional.

colombia contra usbekistan en el mundial 2026

Actualmente es delantero del Real Betis de la Primera División de España, país en el que vive con su esposa y sus hijos.

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¿Quién es la esposa del 'Cucho' Hernández?

Si bien el jugador ha llamado la atención por su sorprendente talento futbolístico, también su vida personal ha causado curiosidad entre los fanáticos del fútbol.

El delantero tiene una relación con Camila Acevedo, de quien poco se conoce, debido a que suele ser muy reservada con su privada.

cucho hernandez seleccion colombia mundial 2026

En su cuenta de Instagram tiene 14 mil seguidores, la cual tiene privada, por lo que, muy pocos pueden disfrutar de sus publicaciones sobre su estilo de vida.

Se conoce que suele acompañar constantemente al futbolista en los partidos; sin embargo, el que ocurrió contra Usbekistán no pudo estar debido a que se encuentra en dieta tras hace pocos días haber dado a luz a su segundo hijo en común.

La famosa pareja tiene dos hijos, el segundo nació el pasado 1 de junio, a quien el jugador todavía no conoce debido a sus compromisos profesionales para el Mundial 2026.

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Una vez se terminó el partido de Usbekistán, del que fue gran protagonista, dedicó a su esposa y a sus hijos dicho triunfo, confesando que, aunque no conoce a su bebé personalmente, pronto lo estarán acompañando en lo que queda del Mundial para darle aún más ánimos y pueda seguir dando lo mejor de él en los próximos encuentros.

Recordemos que, Colombia vuelve a jugar este martes 23 de junio contra RD Congo y el sábado 27 de junio contra Portugal.

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