Así lucían reconocidas celebridades en su pasado que se unieron al trend del 2016: ¿de qué trata?

En los últimos días, se ha hecho viral mediante las plataformas digitales un trend en el que internautas y celebridades que hacen parte del entretenimiento, una ola de publicaciones acerca de cómo lucían en el 2016.

Desde luego, este contenido viral ha generado una ola de reacciones por parte de los navegantes al compartir recuerdos de su aspecto físico del pasado y, también, de ciertas proyecciones que han cumplido en el paso de los años.

Artículos relacionados Talento nacional Nuevo luto en la música colombiana: falleció un reconocido exponente de la champeta

¿Cuál es el tren de las fotos que se ha hecho tendencia en redes del 2016 VS 2026?

Cabe destacar que anualmente los usuarios siguen varias tendencias que se difunden mediante las redes sociales, especialmente cuando se trata de famosos que se unen a estas y las comparten en sus redes sociales.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Restos de Yeison Jiménez llegaron a su criadero de caballos: así lo mostró Lina, su hermana

¿De qué trata el trend del 2016? | Foto: Freepik

Por esta razón, se ha viralizado en los últimos días un trend del 2016 VS 2026 en el que navegantes han compartido varias imágenes acerca de los recuerdos que tienen de hace diez años.

Así también, se han circulado en las diferentes plataformas digitales como: Instagram, Facebook, TikTok, X, anteriormente conocida como Twitter, diversas publicaciones compartidas por parte de los usuarios, recordando sus respectivas etapas en el 2016.

¿Qué celebridades han compartido fotografías de cómo lucían en el 2016?

Es clave mencionar que varias celebridades que hacen parte de la industria del entretenimiento se han unido al trend del 2016, compartiendo algunos de sus logros y los cambios que han tenido a nivel personal y profesional.

Por un lado, está J Balvin, quien se ha convertido en uno de los artistas más influyentes del género urbano del país por el éxito de varias de sus canciones. Así también, compartió varias fotografías acerca de los logros que adquirió a nivel profesional en el 2016.

Por el otro, están cantantes como DuaLipa, Sara Corrales y otras celebridades que han resaltado todos los logros que han adquirido a nivel personal, en especial al recibir el incondicional apoyo por parte de sus seguidores con el paso de los años.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Hija mayor de Yeison Jiménez rompe el silencio tras su muerte y estremece al revelar foto

Con base en esto, los usuarios también han compartido varias imágenes de esta época, recordando cómo era su vida años atrás y los planes que tendrán para este 2026.