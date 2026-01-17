Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Así lucían reconocidas celebridades en su pasado que se unieron al trend del 2016: ¿de qué trata?

Famosas celebridades han viralizado en sus redes fotos de cómo lucían en el pasado al unirse al trend del 2016.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Así lucían reconocidas celebridades en su pasado que se unieron al trend del 2016: ¿de qué trata?
¿Cómo lucían algunas celebridades en el pasado? | Fotos AFP: Jaime Saldarriaga, Gustavo Caballero y Arturo Holmes

En los últimos días, se ha hecho viral mediante las plataformas digitales un trend en el que internautas y celebridades que hacen parte del entretenimiento, una ola de publicaciones acerca de cómo lucían en el 2016.

Desde luego, este contenido viral ha generado una ola de reacciones por parte de los navegantes al compartir recuerdos de su aspecto físico del pasado y, también, de ciertas proyecciones que han cumplido en el paso de los años.

Artículos relacionados

¿Cuál es el tren de las fotos que se ha hecho tendencia en redes del 2016 VS 2026?

Cabe destacar que anualmente los usuarios siguen varias tendencias que se difunden mediante las redes sociales, especialmente cuando se trata de famosos que se unen a estas y las comparten en sus redes sociales.

Artículos relacionados

Así lucían reconocidas celebridades en su pasado que se unieron al trend del 2016: ¿de qué trata?
¿De qué trata el trend del 2016? | Foto: Freepik

Por esta razón, se ha viralizado en los últimos días un trend del 2016 VS 2026 en el que navegantes han compartido varias imágenes acerca de los recuerdos que tienen de hace diez años.

Así también, se han circulado en las diferentes plataformas digitales como: Instagram, Facebook, TikTok, X, anteriormente conocida como Twitter, diversas publicaciones compartidas por parte de los usuarios, recordando sus respectivas etapas en el 2016.

¿Qué celebridades han compartido fotografías de cómo lucían en el 2016?

Es clave mencionar que varias celebridades que hacen parte de la industria del entretenimiento se han unido al trend del 2016, compartiendo algunos de sus logros y los cambios que han tenido a nivel personal y profesional.

Por un lado, está J Balvin, quien se ha convertido en uno de los artistas más influyentes del género urbano del país por el éxito de varias de sus canciones. Así también, compartió varias fotografías acerca de los logros que adquirió a nivel profesional en el 2016.

Por el otro, están cantantes como DuaLipa, Sara Corrales y otras celebridades que han resaltado todos los logros que han adquirido a nivel personal, en especial al recibir el incondicional apoyo por parte de sus seguidores con el paso de los años.

Artículos relacionados

Con base en esto, los usuarios también han compartido varias imágenes de esta época, recordando cómo era su vida años atrás y los planes que tendrán para este 2026.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Hija de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sorprende. Cristiano Ronaldo

Alana, hija de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, se volvió viral por cantar icónica canción

Con apenas 8 años, Alana sorprendió al cantar a todo pulmón una icónica canción y se convirtió en sensación en redes.

Richard Ríos sufrió grave lesión Selección Colombia

Richard Ríos, estrella de la Selección Colombia sufrió grave lesión, ¿se pierde el Mundial?

En las últimas horas, el Benfica confirmó la lesión que sufrió Richard Ríos y que enciende las alarmas en la Selección Colombia.

Falleció Reymon Duran, artista de merengue Talento internacional

¡Luto en la música! Murió reconocido cantante de merengue tras una larga lucha contra el cáncer

La agrupación a la que pertenecía el reconocido artista confirmó su fallecimiento, una noticia que generó la reacción de Wilfrido Vargas.

Lo más superlike

Alexa Torres rompe en llanto en el calabozo de La casa de los famosos Colombia 2026 La casa de los famosos

Alexa Torres no soportó el castigo del ‘calabozo’ y terminó llorando en La casa de los famosos

Tras castigo en el calabozo, Alexa Torres rompe en llanto luego de una broma de Nicolás Arrieta en La casa de los famosos.

Sale a la luz mensaje de Yeison Jiménez diciendo lo que el día de su muerte: esto dijo Yeison Jiménez

Sale a la luz mensaje de Yeison Jiménez diciendo lo que haría el día de su muerte: esto dijo

Karina García ha estado alejada del amor tras su ruptura con Altafulla. Karina García

Karina García desata curiosidad al aparecer junto a reconocido cantante urbano, ¿nuevo amor?

Reconocida actriz mexicana denuncia mensajes intimidantes contra sus hijos Talento internacional

Reconocida actriz mexicana denuncia mensajes intimidantes contra sus hijos

Sanar no siempre depende de una disculpa: expertos explican por qué soltar expectativas libera emocionalmente. Salud

Esta sería la clave para sanar una ruptura, según expertos