Alexa Torres no soportó el castigo del ‘calabozo’ y terminó llorando en La casa de los famosos

Alexa Torres se quebró en vivo en medio del castigo del calabozo, luego de una situación que involucró a Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia 3.

¿Qué pasó con Nicolás Arrieta para que Alexa Torres terminara llorando en La casa de los famosos Colombia?

Luego de una intensa prueba de beneficio y castigo en La casa de los famosos Colombia, los participantes se enfrentaron en equipos, Calma y Tormenta. La dinámica consistía en introducir globos en un espacio específico, mientras una fuerte corriente de aire jugaba en su contra.

El equipo Calma resultó ganador y, como beneficio, recibió una cena especial. Por su parte, los perdedores tuvieron que asumir el castigo y estrenar un nuevo espacio dentro de la casa: el calabozo.

En este lugar, los participantes castigados debían permanecer usando trajes naranjas y cumplir con las condiciones impuestas por la producción.

Alexa Torres vivió su momento más duro en el calabozo por broma de Nicolás Arrieta. (Foto: Canal RCN)

En medio del castigo, Nicolás Arrieta y otros participantes comenzaron a bromear lanzando algunas cosas hacia la celda.

En ese momento, el creador de contenido lanzó agua con un trapero hacia sus compañeros que se encontraban en el calabozo.

¿Cómo reaccionó Alexa Torres tras la broma de Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia?

La situación no fue bien recibida por Alexa Torres, quien terminó llorando desconsoladamente dentro de la celda.

La creadora de contenido expresó su malestar y fue consolada por Manuela Gómez, quien le pidió calma en medio del momento.

Pese a ello, Alexa estalló emocionalmente y aseguró que sentía que querían sacarla de la competencia, aclarando que lanzar agua sucia no era algo correcto.

Más adelante, al salir del calabozo, Alexa se refirió nuevamente a la situación frente a sus compañeros. Algunos de ellos desmintieron que se hubiera lanzado comida, mientras otros aseguraron que todo hacía parte de un juego.

Asimismo, Alexa Torres, mientras manifestaba su descontento, continuó realizando sus oficios y secando las ventanas cercanas al calabozo.