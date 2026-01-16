Esta sería la clave para sanar una ruptura, según expertos

Cuando una relación termina, no solo se despide una persona, también se rompe una estructura emocional que sostenía rutinas, sueños y certezas.

En ese tránsito incómodo, muchas personas creen que la sanación llegará cuando la otra parte reconozca lo que hizo, entienda el dolor causado o se arrepienta, sin embargo, desde la psicología, esta expectativa suele convertirse en uno de los principales bloqueos emocionales tras una ruptura.

Artículos relacionados Talento nacional Camila Zuluaga sorprendió a sus seguidores al revelar que ya nació su segundo hijo

¿Por qué una ruptura genera tanta confusión emocional?

Finalizar una relación implica mucho más que dejar de estar con alguien, supone desarmar una narrativa personal en la que el futuro ya estaba imaginado.

Viajes, proyectos, estabilidad y planes pierden sentido de un momento a otro y aparecen las preguntas sin respuesta, la necesidad de entender qué falló y la tentación constante de mirar hacia atrás.

Psicólogos aseguran que la verdadera sanación comienza cuando la validación deja de ser externa. Foto Freepik

En medio de ese proceso, el miedo empieza a ganar terreno, miedo a no ser suficiente, a repetir errores, a no volver a amar con la misma intensidad, estas emociones crean un caldo de cultivo perfecto para una expectativa muy concreta, que la otra persona valide nuestro dolor.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Revelan video de lo que Yeison Jiménez pensaba de Luis Alberto Posada

¿Qué papel juega el ego herido tras una ruptura?

Según expertos, ese deseo no siempre está relacionado con querer volver, en muchos casos, nace del ego herido, esa parte de nosotros que necesita sentir que valía más de lo que el otro supo ver.

Mientras se espera que el otro entienda, reconozca o pida perdón, la herida no termina de cerrar, la paz interior queda atada a una reacción ajena, a una conciencia emocional que tal vez nunca llegue.

La recuperación emocional no debería depender de factores externos, porque la verdadera estabilidad no se construye desde la respuesta del otro, sino desde la relación que cada persona tiene consigo misma.

Artículos relacionados La casa de los famosos Alexa Torres enfrenta a Mariana Zapata y hablan sin filtros en La casa de los famosos Colombia 3

¿Cómo se inicia una sanación auténtica?

Implica aceptar que quizá nunca habrá una explicación clara ni un reconocimiento del daño, sin embargo, ese acto de renuncia abre la puerta a una transformación profunda, dejar de buscar fuera lo que solo puede construirse dentro.

Cuando la persona se reconoce valiosa sin necesidad de que alguien más lo confirme y es en ese punto donde el duelo se transforma en aprendizaje y el dolor en fuerza.

Expertos señalan que el deseo de reconocimiento externo suele prolongar el dolor tras una ruptura. Foto Freepik

El autocuidado, el amor propio y la autoestima se convierten en los pilares del proceso, sanar no significa que el otro entienda lo que perdió, sino que uno mismo entienda todo lo que vale.

Al final, soltar esa expectativa no es perder, sino recuperar el poder personal, es elegir la libertad emocional por encima de la espera y comprender que la paz no se mendiga: se construye desde adentro.