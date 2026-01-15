Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Alexa Torres enfrenta a Mariana Zapata y hablan sin filtros en La casa de los famosos Colombia 3

Alexa Torres y Mariana Zapata se dijeron las cosas de frente y aclararon cómo se sienten realmente una con la otra.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Mariana Zapata y Alexa Torres se dicen sus verdades en La casa de los famosos Colombia 3
Alexa Torres habla claro sobre Mariana Zapata. (Fotos: Canal RCN)

La casa de los famosos Colombia sigue apoderándose de las tendencias en el país y, esta vez, luego de que Alexa Torres y Mariana Zapata se sinceraran sobre lo que piensa una de la otra.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Mariana Zapata sobre lo que dijo Alexa Torres?

En medio de una conversación, Alexa Torres estuvo hablando y aclarando lo que había dicho antes de ingresar a La casa de los famosos sobre Mariana Zapata.

Mariana Zapata y Alexa Torres se dicen sus verdades en La casa de los famosos Colombia 3
Alexa Torres habla claro sobre Mariana Zapata. (Fotos: Canal RCN)

Y es que, al inicio del diálogo, Mariana Zapata y Alexa Torres hablaron sobre Beba y Luisa Cortina y la reciente nominación que tuvieron.

Artículos relacionados

Teniendo en cuenta que ahora la líder, Alexa Torres, podrá usar su poder para cambiar a alguien de la placa, es decir, salvar a una participante y enviar directamente a otra a la placa de nominación.

No obstante, Mariana Zapata le expresó a Alexa que las críticas que ha recibido, luego de que varios participantes le dijeran que no suelta las temporadas pasadas de La casa de los famosos, también hacen parte del juego y que no estaba mal. Asimismo, aseguró que ha hecho un buen papel como líder de la semana.

“Tu personalidad sí es ser muy líder, y súmale a eso de dónde eres”, dijo Mariana Zapata.

En cuanto a Luisa y Beba, Alexa comentó que no quería nada con Luisa y que incluso prefería a Beba.

Artículos relacionados

¿Qué respondió Mariana Zapata a lo dicho por Alexa Torres?

Mientras Alexa le habló de frente a Mariana sobre el tema, Mariana le expresó que no se tomó de manera personal lo que se había dicho. Aseguró que no lo vio de mala manera y que, incluso, sus seguidores le enviaron mensajes al respecto.

Mariana Zapata y Alexa Torres se dicen sus verdades en La casa de los famosos Colombia 3
Alexa Torres habla claro sobre Mariana Zapata. (Fotos: Canal RCN)

Por su parte, Alexa le dijo que ella es leal y que no es doble, y que por eso se siente de cierta manera cuando se habla de ella.

Ante esto, Mariana le preguntó por qué entonces la seguía en redes sociales, a lo que Alexa respondió que la seguía desde antes. Mariana agregó que entró a su perfil cuando pasó a La casa de los famosos y fue en ese momento cuando decidió seguirla.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

la casa de los famosos colombia 2026 La casa de los famosos

Así será la dinámica de cada día en La casa de los famosos Colombia 3

Así es la estructura de La casa de los famosos Colombia de lo que harán cada día los participantes.

La casa de los famosos

Marilyn Patiño habla tras su nominación y se refiere a Mariana Zapata: “Nadie me cae mal”

Marilyn Patiño tras su nominación y aclaró su postura frente a Mariana Zapata dentro de La casa de los famosos Colombia 3.

Norma Nivia y Mateo Varela revelan cómo inició su noviazgo. Mateo Varela

Norma Nivia hizo inesperada confesión sobre su relación con 'Peluche': "Si tuviera 20 centímetros más"

Norma habló en ¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos? de su relación con Mateo y reveló cómo fue su primer flechazo.

Lo más superlike

Ornella habla sin filtros sobre lo que piensa de los participantes de La casa de los famosos Ornella Sierra

Ornella Sierra destapa lo que piensa de los participantes de La casa de los famosos Colombia 3

Ornella Sierra habló con sinceridad sobre los participantes de La casa de los famosos Colombia 3 y dejó clara su postura.

Harry Styles anuncia nuevo álbum Harry Styles

Harry Styles anuncia nuevo álbum y confirma su esperado regreso musical

Belinda se despide de México Belinda

Belinda se despide de México y su partida sorprende a sus seguidores

Fallece influencer que anunció su propia muerte a los 39 años Talento internacional

Fallece influencer que anunció su propia muerte a los 39 años

El Alzheimer no solo afecta la memoria, también el lenguaje y la autonomía. Salud

¿Cuándo la pérdida de memoria puede ser señal de Alzheimer? esto dicen los expertos