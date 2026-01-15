Alexa Torres enfrenta a Mariana Zapata y hablan sin filtros en La casa de los famosos Colombia 3

La casa de los famosos Colombia sigue apoderándose de las tendencias en el país y, esta vez, luego de que Alexa Torres y Mariana Zapata se sinceraran sobre lo que piensa una de la otra.

¿Qué dijo Mariana Zapata sobre lo que dijo Alexa Torres?

En medio de una conversación, Alexa Torres estuvo hablando y aclarando lo que había dicho antes de ingresar a La casa de los famosos sobre Mariana Zapata.

Alexa Torres habla claro sobre Mariana Zapata. (Fotos: Canal RCN)

Y es que, al inicio del diálogo, Mariana Zapata y Alexa Torres hablaron sobre Beba y Luisa Cortina y la reciente nominación que tuvieron.

Teniendo en cuenta que ahora la líder, Alexa Torres, podrá usar su poder para cambiar a alguien de la placa, es decir, salvar a una participante y enviar directamente a otra a la placa de nominación.

No obstante, Mariana Zapata le expresó a Alexa que las críticas que ha recibido, luego de que varios participantes le dijeran que no suelta las temporadas pasadas de La casa de los famosos, también hacen parte del juego y que no estaba mal. Asimismo, aseguró que ha hecho un buen papel como líder de la semana.

“Tu personalidad sí es ser muy líder, y súmale a eso de dónde eres”, dijo Mariana Zapata.

En cuanto a Luisa y Beba, Alexa comentó que no quería nada con Luisa y que incluso prefería a Beba.

¿Qué respondió Mariana Zapata a lo dicho por Alexa Torres?

Mientras Alexa le habló de frente a Mariana sobre el tema, Mariana le expresó que no se tomó de manera personal lo que se había dicho. Aseguró que no lo vio de mala manera y que, incluso, sus seguidores le enviaron mensajes al respecto.

Por su parte, Alexa le dijo que ella es leal y que no es doble, y que por eso se siente de cierta manera cuando se habla de ella.

Ante esto, Mariana le preguntó por qué entonces la seguía en redes sociales, a lo que Alexa respondió que la seguía desde antes. Mariana agregó que entró a su perfil cuando pasó a La casa de los famosos y fue en ese momento cuando decidió seguirla.