Once participantes fueron enviados directo al 'Calabozo' de La casa de los famosos Colombia

En un nuevo capítulo de La casa de los famosos Colombia, los participantes de esta tercera temporada se enfrentaron a su primera prueba de beneficio y castigo, una oportunidad perfecta para demostrar qué tan competitivos son.

¿En qué consistió la primera prueba de beneficio y castigo de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Esta primera prueba de beneficio y castigo, consistió en que cada uno de los equipos, Calma y Tormenta, tuvieron que tomar unos globos que estaban inflados con helio y, con una raqueta, llevarlos hasta cierto punto en el que se encontraba una jaula gigante en la que debían introducirlos por un orificio.

Uno a uno, debían realizar este ejercicio y, el equipo que lograra acumular el mayor número de bombas en la jaula, sería finalmente el ganador de la prueba.

¿Quién ganó la prueba de beneficio y castigo de La casa de los famosos Colombia 2026?

Tras culminarse los 10 minutos que los dos grupos tuvieron para completar la actividad, el Jefe anunció que el equipo que consiguió encestar más globos en la jaula, fue Calma, quienes obtuvieron la merecida victoria.

Participantes fueron enviados al calabozo en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Como era de esperarse, los integrantes de este 'team', celebraron su triunfo entre abrazos y risas, además de mostrarse expectantes por saber cuál será ese premio que el Jefe les tiene preparado.

¿Cuál fue el beneficio y el castigo que recibieron los participantes de La casa de los famosos Colombia?

Dicho esto, en la gala de hoy 16 de enero, Carla Giraldo y Marcelo Cezán dieron a conocer en qué consistió el tan esperado beneficio y, por su puesto, el castigo.

Este fue el beneficio que recibieron los participantes en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

En cuanto a los participantes del equipo Calma, es decir, los ganadores, fueron sorprendidos al recibir una deliciosa paella. Mientras que el equipo Tormenta tendrá que permanecer en el calabozo durante toda la noche con la condición de que siempre debe estar ocupado por seis personas.

Por elección de Nicolás Arrieta, uno de los miembros del equipo 'Calma', los primeros en entrar por primera vez al calabozo fueron: Tebi Bernal, Mariana Zapata, Manuela Gómez, Eidevin López, Renzo Meneses y Juanse Laverde.

Como parte del castigo, los miembros del equipo recibieron una cena que no fue tan agradable a la vista, pues a diferencia del equipo ganador, ellos tuvieron que comer pasta con plátano maduro.